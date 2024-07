Énergie Rose a vécu une expérience exceptionnelle au Grand Défi Pierre Lavoie

L’équipe Énergie Rose a vécu une expérience « exceptionnelle » lors du Grand Défi Pierre Lavoie qui s’est tenu les 14, 15 et 16 juin dernier.

« J’ai trouvé ça incroyable, ça a été une expérience exceptionnelle. (...) D’être en camping, en tente, sur le même site, ça permettait vraiment de voir les gens quand on ne roulait pas. C’est un dépassement de soi incroyable. En médecine on se dépasse souvent mentalement, mais là c’était de se dépasser physiquement et de donner l’exemple. Je sors de là avec des étoiles dans les yeux », a mentionné Sabrina Marcoux, médecin en médecine interne à l’hôpital de Saint-Georges, qui en était à sa toute première expérience.

Rappelons que le Grand Défi Pierre Lavoie est un parcours de 1 000 km à vélo, en 12 étapes, nuit et jour. L’objectif est d’amasser des fonds pour la recherche pour les maladies orphelines et pour soutenir des écoles choisies par les participants. Les membres d’Énergie Rose ont roulé plus de 400 km chacune au total.

Les six coéquipières sont Sabrina Marcoux, Édith Pépin, Josée Vocelle, Béatrice Tardif, de la Beauce, ainsi que Susan Labrecque qui travaille en médecine du sport à Sherbrooke et Dre Karine Talbot de Trois-Rivières (fondatrice de l’équipe). Leur mission commune est de promouvoir les saines habitudes de vie et donner l’exemple. « On veut sensibiliser les gens aux saines habitudes de vie parce que quand on est plus jeunes ça peut éviter des problèmes plus tard. Moi aussi je fais du vélo, mais seulement du vélo social, récréatif. Ça fait trois ans que je fais le Grand défi », a précisé Josée qui agissait à titre de capitaine de l’équipe. Blessée à la cheville au mois de mars, elle a dû se faire remplacer pour le défi, mais elle s’est occupée de l’organisation.

Édith Pépin, médecin à l’urgence, en était elle aussi à sa première participation. « Ça fait longtemps que je fais du vélo, je fais des compétitions de Ironman. Ça fait longtemps que je voulais faire le Grand défi Pierre Lavoie et là Josée m’a invité alors j’ai sauté sur l’occasion cette année. »

« Moi j’étais plutôt une cycliste amateur si on peut dire. Je me suis vraiment entraîné pour le Grand défi et être plus en forme. Je n'avais jamais fait autant de vélo aussi rapproché », a rétorqué Sabrina.

Édith a également beaucoup apprécié son expérience. « Moi aussi j’ai aimé ça. C’est un peu surréaliste de faire du vélo la nuit avec une grosse gang comme ça et le camion en envoie qui fait la boom. C’est super pour l’expérience sociale aussi, il y a vraiment plein de monde, on parle à plein de gens. C’est vraiment une belle organisation. » Cependant, le défi d’amasser de l’argent a été plus difficile selon ce qu’elle a indiqué à EnBeauce.com.

Elles sont rendues à 37 000$ au moment d’écrire ces lignes, mais elles continuent d’amasser de l’argent jusqu’à la fin du mois d’août (pour les soutenir, cliquez ici). Cette année, Énergie rose soutient l’école Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Benoît-Labre, qui était l’école primaire d’Édith lorsqu’elle était jeune, ainsi qu’une école de Sherbrooke. Le montant final sera dévoilé au mois de septembre. Il semblerait que l’établissement beauceron souhaite investir dans un terrain de basketball.

Pour conclure, Sabrina a souligné l’organisation qui était « incroyable », d’après elle. « Il s'assure qu’on soit bien. » Cette aventure lui a aussi rappelé des souvenirs d’enfance. « J’étais tout le temps contente quand je voyais des enfants (qui encourageait) sur le bord de la route. Le Tour de Beauce passait toujours devant chez mes parents, je trouvais ça cool et là c’est moi qui étais dans la gang de vélo. »

Enfin, Énergie rose a souligné les commandites de Garaga, Construction Binet et de la pharmacie Jean Coutu Karine Marcoux.