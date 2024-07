Un soutien de 7 500$ pour des animations dans les bibliothèques

Les partenaires du Comité « Je lis, tu lis, on lit en Beauce Sartigan! », l’organisme Alphare et la MRC de Beauce-Sartigan ont annoncé un soutien financier de 7 500 $ pour 17 animations dans la région.

Au total, ce sont 10 bibliothèques qui bénéficieront de cette aide pour un projet qui découle d’un besoin évoqué par les responsables de ces établissements lors d’une rencontre de la Table de concertation des bibliothèques de Beauce-Sartigan. Celle-ci a pour mandat de soutenir l’animation et la promotion des bibliothèques, et de renforcer la coopération, le partage et la mise en commun entre les responsables.

Cette infrastructure culturelle est importante dans la région. Elle améliore la qualité de vie des citoyens en favorisant l’accès à la culture avec différents services et influence positivement la cohésion sociale en proposant des activités diversifiées. Les citoyens et les familles sont invités à se rendre à leur bibliothèque pendant la période estivale pour emprunter des livres, des revues ou des jeux éducatifs.

Notons d'ailleurs qu'il est important de rappeler les bienfaits de la lecture pendant l’été pour les enfants afin de maintenir les acquis scolaires.

Les animations auront lieu dans les municipalités suivantes :

- Bibliothèque Le Signet de Notre-Dame-des-Pins;

- Bibliothèque l’Envolume de Saint-Benoit-Labre;

- Bibliothèque GEDE-Livres de Saint-Gédéon;

- Espace bibliothèque libre-service du bureau municipal de Saint-Philibert;

- Bibliothèque municipale de Saint-Martin;

- Bibliothèque municipale de La Guadeloupe;

- Bibliothèque La Voûte de l’Imaginaire de Saint-Ephrem;

- Espace bibliothèque libre-service du bureau municipal de Saint-René;

- Bibliothèque municipale de Saint-Côme-Linière;

- Bibliothèque municipale de Saint-Théophile.

Le projet provient d’une entente pour la réussite éducative et la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches avec PRECA. Celui-ci est également financé avec l’Entente de développement culturel conclue avec la MRC Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec.