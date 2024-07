Un «Party PFK» transformé en événement caritatif à Saint-Honoré-de-Shenley

Un « Party PFK » entre amis est devenu un événement réunissant jusqu’à 227 personnes à Saint-Honoré-de-Shenley et a permis de remettre 1 700$ à une famille en difficulté.

Tout a commencé il y a sept ans avec quelques amis producteurs agricoles sur une galerie. « On s’est callé du PFK pour souper, puis l’année d’après on a invité deux-trois autres amis, l’année suivante aussi jusqu’à ce qu’on soit finalement 227 personnes cette année », a raconté Vicky Grondin, l’une des organisatrices, à EnBeauce.com.

Cette année, l’événement a eu lieu le 4 juillet chez Pascal Carrier, à la Ferme NPC à Saint-Honoré-de-Shenley. Les participants sont essentiellement des producteurs agricoles, des vendeurs de machineries, des vétérinaires, etc.

« On fait ça pour les agriculteurs, après la première coupe de foin chaque année pour se réunir et avoir du plaisir ensemble », a précisé Marco Cloutier, un autre organisateur. « On a eu une superbe soirée avec le musicien Jérôme Lacroix. »

« Cette année ça a pris une plus grande ampleur alors l’argent qu’on a récolté a été remis à une mère souffrant d’un cancer de stade 4 dont le fils est également malade », a repris Vicky Grondin.

Grâce à de nombreux commanditaires, les repas ont été remis gratuitement cette année. Ce sont les contributions volontaires des participants qui ont permis de remettre cette somme à Shannon Gilbert et son fils. Cette dernière est malheureusement décédée dans les jours qui ont suivi l’événement, c’est donc son fils qui bénéficiera de la somme.

Les organisateurs espèrent perpétuer cette tradition l’an prochain en aidant une autre cause.