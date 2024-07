Une baisse des taux d’intérêt est possible cette semaine, selon des économistes

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Cassis et Mélisse, située à Saint-Damien-de Buckland, avise la population de ne pas consommer le fromage Tire-Lune du lot D11. En effet, le produit est susceptible de contenir la bactérie Listeria monocytogenes et a été offert à la vente ...