Un nouveau record pour le tournoi de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le Tournoi du cœur de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin avait lieu le 23 août au Club de Golf de Beauceville pour sa 37e édition.

Malgré une semaine pluvieuse, le soleil était au rendez-vous pour cette 37e édition qui a battu tous les records. Sous la présidence d’honneur de Richard Cloutier, 124 golfeurs ont pu assister au dévoilement d’un montant record de 47 000 $.

Cette année, le parcours de golf n’a pas seulement offert un terrain de jeu, mais a aussi intégré un parcours de sensibilisation à la santé au travail. Cette initiative a permis aux participants de se divertir tout en apprenant davantage sur l’importance des saines habitudes de vie en milieu professionnel.

« C'est un privilège d'avoir été le président d'honneur de cette 37ᵉ édition. Chaque année, le Tournoi du cœur démontre à quel point notre communauté est solidaire. La générosité des participants et des partenaires montre que, ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et je tiens à vous remercier pour cela. Également, je souhaite souligner que lors de cette journée, le nouveau Minigolf du Club de golf de Beauceville à remis 50% de ses profits à la Fondation. C’est un montant de 1 200 $ qui a été amassé grâce à ce partenariat », a expliqué Richard Cloutier, président d’honneur.

« Le succès de cette édition reflète l'engagement de notre communauté à soutenir la santé en Beauce. En ajoutant une dimension de sensibilisation à la santé au travail, nous avons montré que notre mission va bien au-delà du simple financement. Nous bâtissons une communauté plus forte et plus consciente. Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible et plus spécialement à certains grands partenaires : Financière Banque Nationale Équipe Richard Cloutier, Les Membranes PLJ, Desjardins, Bérubé audioprothésistes, Auto du Boulevard Kia et René Bernard Inc. », a ajouté Bernard Lessard, président de la Fondation du cœur.

« Cette journée a été le fruit d’un effort collectif, et je suis profondément reconnaissante envers nos bénévoles, partenaires et participants. Le cocktail d'après-tournoi et le souper ont renforcé les liens au sein de notre communauté, nous rappelant l'importance de notre mission. Les 47 000 $ amassés auront un impact direct sur les services offerts au Pavillon du cœur et seront injectés dans le programme de réadaptation oncologique, ainsi que dans le Fonds Accès Santé qui vient en aide aux personnes qui traversent une situation financière précaire », a conclu Chantal Quirion, directrice générale du Pavillon et de la Fondation du cœur.