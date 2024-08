Café du Mille-Lieux: financement réussi et début des travaux 

Le CJE Beauce-Sud a annoncé que son projet de Café du Mille-Lieux a atteint ses premiers et principaux objectifs de financement et que les travaux de conception ont débuté.

Situé au 12 010, 1re Avenue, dans les anciens locaux d’Histoire de Bulles et de Destination Beauce, le Café du Mille-Lieux est un espace gourmand et culture qui portera des valeurs de socialisation, d’inclusion et de découverte culinaire.

« Nous sommes au rendez-vous pour appuyer financièrement les projets qui touchent la jeunesse en Beauce. Cette nouvelle réalisation émane d'une vision du CJE Beauce-Sud que je partage. Nos jeunes doivent se rassembler dans des lieux qui sont à la fois sécuritaires et qui favorisent l'implication et le développement personnel », a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire au ministre responsable de la Jeunesse.

Grâce à une campagne de financement réussie menée sur la plateforme La Ruche et soutenue par le Fonds Mille et UN pour la jeunesse, un total de 133 278 $ a été récolté dans la communauté. Le Secrétariat à la jeunesse du Québec participe aussi à la réussite du projet avec la confirmation d’une enveloppe de 256 597 $ dédiée à l’acquisition du bâtiment par le CJE Beauce-Sud. Les contributions du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, s’élevant à 92 000 $, et de Ville de Saint-Georges, avec un soutien de 75 000 $, ont consolidé le financement du projet.

« La mobilisation de la communauté autour du projet du Café du Mille-Lieux est un véritable témoignage de l'engagement des Beaucerons pour soutenir leurs jeunes. Dépasser l'objectif de financement initial est une preuve éclatante que ce café répond à un besoin réel dans la région et nous sommes fiers, à La Ruche, d'avoir été sollicités pour jouer un rôle dans cette belle réussite », a mentionné Jonathan Dussault, directeur de La Ruche Chaudière-Appalaches.

Mission du Café du Mille-Lieux

Le Café du Mille-Lieux proposera un commerce de type café bistro pour y former des jeunes en cuisine, en service traiteur et en service à la clientèle sous forme d’accompagnement en insertion socioprofessionnelle.

Dans une deuxième phase, un aménagement végétalisé y sera non seulement ajouté pour former des jeunes, mais également pour offrir une base de produits locaux et frais au commerce.

Finalement, une salle multifonctionnelle dans laquelle il sera possible de tenir une grande variété d’activités, de spectacles et d’ateliers socioculturels sera également proposée, toujours dans le but d’y former des jeunes.

La jeunesse à l’honneur

Les jeunes sont déjà fermement engagés dans le projet. Une équipe « restauration » veille à la préparation de repas de type traiteur dans le calendrier du CJE Beauce-Sud et lors d’activités spéciales propulsées par ce dernier. Parallèlement, les étudiant(e)s du programme Techniques de design d'intérieur du Cégep Beauce-Appalaches participent à la création du design intérieur du café et des locaux, sous la direction de l’architecte Jean-François Darisse de Roy Jacques Darisse Architectes, à qui le CJE a confié la réalisation des plans et devis.

Les travaux de construction du Café du Mille-Lieux commenceront cet hiver, avec une ouverture prévue pour juin 2025. Dès le 1er octobre 2024, La salle L'EXTRA du Café du Mille-Lieux, soit une salle de réunion multifonctionnelle adjacente au café et située au 12 006, 1re Avenue, à Saint-Georges, sera disponible à la réservation pour des groupes allant jusqu’à 16 personnes, avec des options de café sur demande.