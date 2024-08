Sensibiliser les citoyens aux surdoses: « ça concerne tout le monde »

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses était à l’honneur ce vendredi à l’Accueil inconditionnel.

Bien que la date officielle soit le 31 août, l’organisme de Saint-Georges a tenu à souligner cette journée essentielle. Pour l’occasion, les intervenantes ont échangé avec les usagers qui se sont montrés très réceptifs et impliqués. « Les gens étaient vraiment curieux. Ça a été particulier à quel point ils ont partagé leurs histoires. Il y a eu de beaux échanges, aussi avec des témoignages de personnes qui consomment et qui ont raconté leur parcours. (...) Les substances sont devenues tellement addictives aujourd’hui que ça peut aller vite », a expliqué Émilie Vachon de l’Accueil inconditionnel.

Les activités ont également eu pour but de diminuer la stigmatisation, car il y a beaucoup de préjugés. De ce fait, les personnes qui consomment sont souvent marginalisées et se cachent pour consommer. Ainsi, elles sont encore plus à risque aux surdoses, car personne ne peut intervenir au besoin.

Des oeuvres pour la sensibilisation

Geneviève, intervenante en dépendance à l’Accueil inconditionnel, a réalisé une œuvre d’art pour soutenir cette cause. Il s’agit d’un œil mauve, qui pleure et qui a une colombe en son cœur. Cela pour rendre hommage aux personnes décédées de surdoses.

Elle a fait ce tableau par-dessus une vieille toile, ce qui donne une texture à sa peinture. « J’ai pris une vieille toile pour faire un peu la représentation du passé de ces personnes, ce sont les cicatrices de leur vie. Puis la colombe représente qu’ils sont partis, a-t-elle expliqué. Je m’occupe des gens en dépendances alors ça me touche particulièrement. »

De leur côté, Ann-Clara, travailleuse de milieu, et Oriana, travailleuse de rue à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan ont fait une œuvre collaborative pour souligner la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. « C’est pour montrer l'engagement des personnes de la société. (...) C’est important de mettre son empreinte pour laisser une trace et montrer qu’ils soutiennent la cause », a précisé Oriana.

Tout le monde est concerné

La sensibilisation aux surdoses ne vise pas nécessairement à brimer la consommation, mais à promouvoir la réduction des méfaits pour éviter les conséquences dramatiques. Émilie Vachon rappelle notamment qu’il est conseillé de ne pas consommer seul, d’avoir quelqu’un qui ne consomme pas à proximité afin qu’il puisse intervenir en cas de besoin et administrer la naloxone. « Ça peut sauver des vies, mais il faut quand même aller à l’hôpital ensuite », a souligné Émilie Vachon. Des trousses de naloxone ont d’ailleurs été distribuées ce matin, gratuitement et confidentiellement.

« Ça peut arriver à n’importe qui une surdose, a tenu à rappeler Émilie Vachon. Parfois il y a des personnes qui consomment toujours la même quantité et qui font attention à leur dose. Puis un matin elles ont une bonne grippe et leur système est occupé à gérer la maladie et ne métabolise pas de la même façon la dose qu’elles auront pris. Et bien c’est cette fois qui va faire qu’elle est en surdose. »

Cependant, ce genre de problème peut arriver à une personne qui prend simplement du sirop à la codéine ou qui va prendre une trop grande quantité de médicaments sans s’en rendre compte à cause de l’oubli, par exemple. Cela peut également arriver à une personne qui a un accident du travail, qui prend des antidouleurs puis, petit à petit, elle prend des plus grosses quantités et finalement ça devient trop pour le corps. « Ça concerne autant quelqu’un qui consomme quelque chose qui a été prescrit que quelqu’un qui a acheté quelque chose dans la rue. »