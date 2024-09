Samuel Poulin remet la médaille du député de l'Assemblée nationale à Yves Walsh

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a remis, ce vendredi 30 août, la médaille du député de l'Assemblée nationale à Yves Walsh de Saint-Georges.

Ce dernier a longtemps été très impliqué dans le hockey et plus généralement, dans le développement du sport en Beauce.

« Une décision que je trouvais importante afin de souligner sa contribution et son dévouement.

Impliqué depuis 1996, Yves Walsh a accompagné des centaines et des milliers de jeunes en Beauce », a écrit Samuel Poulin sur ses réseaux sociaux pour expliquer son geste.

Pour rappel, Yves Walsh a été président, gouverneur de l'organisation et membre du comité « Numéro 29 » pour Marie-Philip Poulin. Il compte également des centaines d'heures de bénévolat par année.

«Cher Yves, comme député, et au nom de tous les jeunes et les parents....un énorme merci.

Accompagné de votre épouse, de vos enfants, et de collaborateurs du hockey, qui vous aiment tous profondément, ce fut un moment unique et émouvant, vendredi dernier, de vous remettre cette médaille. Je suis convaincu que vos valeurs traverseront le temps, les équipes et bien des soirées du hockey », a conclu le député Poulin