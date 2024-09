Un petit garçon trop pressé de voir le monde

Trop pressé de découvrir le monde, Jacob Pomerleau de Saint-Frédéric est né le 4 août dernier à bord d’une ambulance du groupe Cambi.

Même si Sylvianne Berthiaume, la maman, aurait préféré accoucher à l’hôpital de Thetford où elle était suivie, elle se réjouit que tout le monde soit en bonne santé et remercie les paramédics Isabelle Loubier et Hugo Bélanger pour leur soutien.

Pour EnBeauce.com, elle est revenue sur son expérience hors du commun.

Alors qu’elle était en vacances en famille au camping de Lac-Etchemin, Sylvianne a commencé à ressentir des douleurs au bas du ventre le samedi soir. Après avoir finalement passé une bonne nuit, les douleurs sont revenues tôt le matin et la jeune maman n’a pas été capable de retrouver le sommeil. En allant à la salle de bain, elle a remarqué un peu de sang et ressentait déjà des contractions rapprochées. Elle a alors prévenu sa sœur qu’elle ne se sentait pas bien et a réveillé son conjoint à 7 h 30.

Toute la famille s’est apprêtée à ranger la roulotte pour pouvoir quitter les lieux, son conjoint Olivier étant persuadé qu’ils avaient amplement de temps avant de se rendre à Thetford pour l’accouchement. C’est à 8 h 45 qu’ils prennent finalement la route de l’hôpital.

« Sur le chemin, j’ai demandé à quelques reprises qu’on s'arrête, car ça n'allait pas très bien, je trouvais que ça poussait. Après quelques minutes, Olivier a décidé d'appeler l'ambulance parce qu’il voyait bien que ça n'allait pas et qu’il y avait du travail de fait, plus qu’il ne le pensait », a expliqué Sylvianne.

Les ambulanciers sont arrivés à 9 h à l'intersection de la route 276 et du rang 6 à Saint-Odilon-de-Crambourne. À ce moment-là, les contractions de la jeune femme se sont intensifiées. « On s’est remis en chemin et Isabelle voyait déjà la tête du bébé. Elle m’a dit "à la prochaine contraction pousse de toutes tes forces". C'est ce que j'ai fait et mon bébé est sorti en pleine santé, vivant à 9h18! » Elle a ensuite pu prévenir son conjoint qui était heureux de la nouvelle, même s’ils étaient déçus de ne pas avoir pu vivre ce moment ensemble. Une fois arrivés à l’hôpital de Saint-Georges, Sylvianne et Jacob ont été pris en charge au centre mère-enfant. « Je suis contente que l'accouchement se soit bien passé, mais malheureusement à la suite de complications, j'ai dû retourner à l'hôpital pour une endométrite. »

Aujourd’hui, tout le monde se porte bien. Sylvianne et Jacob sont rentrés à la maison et ont retrouvé le papa et la grande sœur du petit garçon.