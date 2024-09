Plus de 60 000 $ investis cette année par la FADOQ Saint-Georges

Le club FADOQ Saint-Georges a investi plus de 60 000 $, au cours de la dernière année, dans des projets de rénovation de la salle paroissiale de la fabrique de Saint-Georges.

C'est ce qu'a annoncé le président de l'organisme, Gaétan Pouliot, lors d'une conférence de presse tenue ce matin dans le bâtiment, en compagnie des députés Richard Lehoux et Samuel Poulin.

Ainsi, plus de 28 000 $ ont été nécessaires pour rénover la galerie des sorties de secours. Pour ce faire, le club a obtenu un appui financier de 25 000 $, provenant du programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral.

Un second projet de 23 000 $ a permis l'installation de trois climatiseurs pour la grande salle de l'édifice. Ici, Québec a injecté 5 900 $, financé par divers ministère et le bureau du député de Beauce-Sud.

Enfin, la salle No 2 a été retapée pour un montant d'environ 12 000 $, des travaux financés entièrement par les fonds d'opération du club de Saint-Georges.

« C'est plus de 200 000 $ que nous avons dépensés au cours des 10 dernières années», a fait savoir le président Pouliot. Ainsi, au fil des ans, la façade extérieure, le plancher de la grande salle, une large partie de la fenestration, et les salles de bain ont subi une cure de rajeunissement, parmi tant d'autres. Dans la prochaine année, l'organisme veut changer six portes en bois, pour des nouvelles qui sont pare-feu, ainsi que quelques fenêtres.

Depuis 2002, le club aîné loue l'édifice de la Fabrique de l'église Saint-Georges, qui est propriétaire. L'entente prévoit que le club assure la gestion des installations, soit les revenus de location mais aussi les dépenses de réparation. Outre la FADOQ, le Cercle de fermières de Saint-Georges y est installé.

Le plus important locataire est Les Amants de la scène, qui utilise l'endroit pour ses spectacles du Cabaret. Le Centre de services scolaires de Beauce-Etchemins est aussi un client régulier. L'an dernier, on a comptabilisé 639 locations, comprenant notamment des réceptions post-funérailles et de mariages.

Le présent bail vient à échéance en 2027. Des discussions très préliminaires ont commencé entre les parties sur la question d'une possible vente. « On (la fabrique) veut pas nécessairement s'en (la salle) départir, mais on voudrait pouvoir se retirer du communautaire. Oui, on peut envisager de vendre», a indiqué le trésorier de la paroisse, Charles-Aimé Bureau, durant la conférence de presse. Il croit que c'est peut-être la Ville de Saint-Georges qui devrait s'en porter acquéreur.

L'idée n'est pas rejetée par le conseil d'administration de la FADOQ mais le groupe ne voudrait pas se retrouver sans local et gros-jean comme devant, avec toutes les sommes investies jusqu'à ce jour. «On a reçu aucun soutien financier de la Ville dans tous nos projets. On nous avait dit de nous fusionner pour avoir de l'aide — il existait deux clubs, celui de Saint-Georges et l'autre de l'Assomption, qui forment maintenant une seule entité depuis 2023 — ce qu'on a fait. Mais on attend toujours de voir comment la ville va nous soutenir », a signalé Gaétan Pouliot.

D'ailleurs, malgré les invitations envoyées, aucun représentant de la municipalité n'était présent à la conférence de presse de ce matin.

Notons que le club FADOQ Saint-Georges compte 2450 membres, ce qui en fait la plus grosse entité de ce réseau d'aînés sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches, a dit le président Pouliot.