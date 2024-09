Une «Journée P magique» le 28 septembre

Dans le cadre de la Journée québécoise du parrainage civique, qui se tiendra le samedi 28 septembre, l'organisme Parrainage Jeunesse organise une fête familiale, qui mettra en vedette le champion de la magie et de la micro-magie, Patrick Reymond.

L'événement aura lieu au verger Les Roy de la Pomme, de Saint-Georges (secteur Saint-Jean-de-la-Lande).

D'origine française, l'artiste offrira deux courtes prestations durant l’activité, soit à 13 h 30 et à 15 h, comprenant divers tours de magie, de la robotique et de l'humour pour créer des souvenirs magiques et cultiver l'émerveillement auprès des visiteurs. Il sera aussi sur place pour offrir des tours de micro-magie pendant cet après-midi.

La fête, qui débutera à compter de 11 h 30, proposera également des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, de l’animation musicale par DJ Claude Busque, et de l’animation pour tous, par l’équipe de Parrainage Jeunesse et de l’organisme partenaire, Espace Chaudière-Appalaches.

«Encore cette année, nous sommes fiers d’offrir une programmation gratuite variée avec des tirages, spectacles de magie et surtout beaucoup d’animation pour les petits comme les grands. Nous offrirons divers jeux, tirages et de l’information aussi sur nos services de mentorat et Mamie-Soleil », a précisé le directeur de Parrainage Jeunesse, Jean-François Fecteau.

En Beauce, l’événement a attiré des milliers de visiteurs depuis sa première présentation en 2021. Le 28 septembre, l'entrée au site est entièrement gratuite.