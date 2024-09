Le groupe Espérance et Cancer présente son Calendrier de l’Espoir 2025

Le Calendrier de l'Espoir 2025 a été dévoilé aujourd'hui par le groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins, en présence de plusieurs participants et de la photographe, Marie-Claude Therrien.

Pour cette neuvième édition, le thème Cultiver la vie a été choisi pour illustrer le chemin parfois difficile des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et leurs proches aidants.

« C'est un must qui revient chaque année », a rappelé la présidente du conseil d'administration, Marie-Josée Lacombe, lors du lancement de presse. Le calendrier, qui se détaille 20 $, permet de récolter environ 12 000 $ en soutien à la mission de l'organisme.

L'événement a aussi permis d'entendre le témoignage d'un couple dont les deux membres sont chacun passés à travers un cancer, Pierre Gendron (prostate) et Rachel Aubé (langue). Ils illustrent le mois de février.

Les autres membres du groupe qui se sont prêtés à l'exercice pour illustrer les autres mois de l'année sont Christine Pouliot (Janvier), Alain Turcotte (Mars), Marlène Maranda et son petit-fils Léonard (Avril), Josée Maheux (Mai), Nicole Poulin (Juin), Réjean Falardeau et Martine Tanguay (Juillet), Claude Chouinard (Août), Lynda Fecteau (Septembre), Denise Breton (Ocotobre), Nicole Ménard et Christian Plamondon (Novembre) ainsi que Valérie Bureau-Morin (Décembre).

Des copies du Calendrier de l'Espoir 2025 (700 ont été imprimés) sont en vente au bureau de l'organisme, ainsi qu'à divers endroit dont la liste apparaît sur la page Facebook du groupe.