Saviez-vous qu'il y a quatre zones neutres accessibles en Beauce?

Les zones neutres sont des endroits sécuritaires pour faire des échanges. Saviez-vous qu'il y en a quatre en Beauce?

Ces espaces permettent à des vendeurs et acheteurs d’échanger des biens dans un endroit neutre. Aussi, ils offrent la possibilité aux parents séparés de déposer ou récupérer leurs enfants.

« Les zones neutres sont des endroits sécuritaires pour faire des échanges, que ça soit de la vente des plateformes web ou des sites web, on invite les gens à faire les transactions à ces endroits-là. C'est filmé et sécuritaire et s'il arrive quelque chose comme de la fraude, ou autres problématique, on est capable de récupérer les images et faire l'enquête », avait indiqué la Sûreté du Québec lors de l’inauguration de l’une de ces zones à Saint-Prosper en octobre 2023.

Les lieux sont choisis en collaboration entre la Sûreté du Québec et la municipalité.

Les trois zones neutres sont à Saint-Georges (2727, boulevard Dionne), à Saint-Éphrem (34, route 271) ainsi qu’à Saint-Prosper (2725, 25e Avenue).

Le stationnement incitatif Cameron de Sainte-Marie se veut aussi une zone sécurisée. En effet, comme il est éclairé et sous surveillance vidéo 24 h sur 24, 7 jours sur 7, il demeure un lieu sûr pour procéder à des échanges de biens en toute sécurité.