Saint-Victor: un «Gala des bâtisseurs» le 2 novembre

Longtemps souhaité par le maire, Jonathan V Bolduc, un tout premier événement pour souligner l'apport des gens d'affaires et des bénévoles du milieu, sera présenté cet automne à Saint-Victor.

C'est le principal intéressé qui en a fait l'annonce aux citoyens, dans le dernier numéro du bulletin municipal, VicAction.

Ce Gala des bâtisseurs victorois se tiendra le samedi 2 novembre, au Manoir Route 66. La soirée, qui sera organisée conjointement par la Municipalité et le Comité de développement industriel de l'endroit, s'inspire de cérémonies comme la Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique, et le Mérite georgien de Ville Saint-Georges.

Cinq prix Bâtisseurs (le nom de la distinction) seront décernés, soit trois en affaires et deux du côté communautaire. Pour ce dernier volet, ce sera l'intégration au gala de la Réception civique, instaurée en 2021.

« On a du monde qui travaille fort chez-nous, on a des gens qui font une grande différence autour d’eux, faut souligner ça, et ce gala sera une occasion toute désignée pour le faire », a écrit le maire dans son message.

Pour cette première édition, on pourrait accueillir jusqu'à 200 convives.