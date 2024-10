Une visite au club FADOQ de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, qui est célébrée en ce 1er octobre, EnBeauce.com vous propose une entrevue vidéo avec Gaétan Pouliot et Neil Mathieu, respectivement président et vice-président du club FADOQ Saint-Georges.

Ce groupe, qui est issu de la fusion avec le club L'Assomption l'an dernier, compte quelque 2460 membres, ce qui en fait parmi les plus importants en termes d'effectifs au sein de la régionale Québec/Chaudière-Appalaches. Cette dernière recoupe trois secteurs sur le territoire soit Beauce, avec 10 clubs dont Saint-Georges, Nouvelle-Beauce (10) et Haute-Beauce (13).

Rappelons que la mission première d'une organisation FADOQ, qui regroupe des personnes de 50 ans et plus, en est une de représentation auprès des organismes publics, parapublics et privés de son territoire. De même, le club intervient dans l'intérêt général de ses membres.

En plus d'offrir une foule de programmes d'activités sociales et individuelles, le club de Saint-Georges loue depuis 2002 la salle paroissiale de la Fabrique de l'église Saint-Georges. Il assure la gestion des installations, soit les revenus de location mais aussi les dépenses de réparation. Pour ce dernier volet, le club a investi plus de 200 000 $ au cours des 10 dernières années, pour rénover le bâtiment, dont 60 000 $ seulement l'an dernier.

Portrait des aînés en Chaudière-Appalaches

Voici quelques données statistiques sur les aînés du territoire administratif, présentées par la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches:

— Les aînés représentent 25 % de la population en 2023 (109 584 personnes); en 2041; ils seront 30 % (142 290).

— D’ici 2041, la proportion d’aînés de 75 ans et plus aura augmenté considérablement et celle des 85 ans et plus aura doublé (passant de 3 % à 7 %).

— Les plus âgés seront de plus en plus présents, tant les hommes que les femmes.

— Les femmes de 85 ans et plus sont deux fois plus présentes que les hommes en 2023, mais l'écart entre les hommes et les femmes sera moins grand en 2041.

— Les MRC de Beauce-Sartigan (24%) et de Beauce-Centre (25%) ont une proportion d'aînés égale à la moyenne régionale, tant en 2023 qu'en 2041. Pour La Nouvelle-Beauce, elle est inférieure (21%).

— Quelque 9 860 personnes vivent en ménage collectif, par exemple en résidences privées pour aînés ou encore en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). En proportion, cela représente un (1) aîné sur dix. Parmi ces aînés se trouve une majorité de femmes, soit 12 % (6 530), contre 7 % pour les hommes. (3 335)

Ce bref portrait signale que les aînés ne constituent pas un groupe homogène, car leur état de santé, leurs capacités et leurs conditions de vie varient considérablement, et leur situation personnelle évolue au fur et à mesure de leur avancée en âge. De plus, certains aînés font face à des facteurs de vulnérabilité plus prononcés, tels que la pauvreté, l'isolement, un faible niveau d'éducation ou encore une faible littératie en matière de santé.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec Gaétan Pouliot et Neil Mathieu, du club FADOQ de Saint-Georges.

Avec la collaboration de Léa Arnaud à la captation vidéo et aux photos.