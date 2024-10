Arnaques sur Facebook : ces faux services de nettoyage qui ciblent les résidents de la Beauce

De plus en plus de publications suspectes apparaissent sur les pages locales de Facebook, notamment sur les groupes de type « Spotted : Saint-Georges-de-Beauce », ou dans d'autres municipalités de la région.

Ces messages, déguisés en offres de services de nettoyage de conduits d’aération ou de thermopompes, cachent en réalité des arnaques. Derrière l’apparente bonne affaire se cache un piège bien rodé. Cet article a pour objectif de mieux reconnaître ces pratiques douteuses afin de s'en protéger.

Le mécanisme de l’arnaque

Ces arnaqueurs utilisent une méthode appelée « appât et changement ». Le procédé est simple : ils attirent d’abord les gens avec une offre trop belle pour être vraie, puis augmentent les prix ou ajoutent des frais une fois le service commencé.

L’appât : Les publications se présentent sous la forme de messages génériques, souvent accompagnés de phrases du type « Croyez mon travail, pas mes mots ! » ou encore « Prix spécial pour la semaine ». Elles sont parfois illustrées de photos de conduits d’aération sales et propres, ou de filtres avant/après le nettoyage. Ces offres proposent un tarif très bas, comme 100 $ pour un service complet qui en coûterait normalement près de 300 $.

Ce qui rend ces arnaques encore plus crédibles, c’est que les personnes qui publient semblent bien réelles. Leurs profils affichent des photos de famille, des partages de memes ou des interactions banales avec d’autres utilisateurs. En réalité, il est probable que ces comptes aient été piratés, ou qu’ils soient contrôlés par un réseau d’arnaqueurs.

Le piège : Une fois l’offre acceptée, les arnaqueurs se déplacent jusqu’au domicile de la victime. Ils effectuent généralement un travail de mauvaise qualité, voire bâclé, puis profitent de leur présence pour proposer d’autres services, comme le remplacement de filtres ou des traitements désinfectants. Dans certains cas, ils vont jusqu’à facturer des produits utilisés pendant le nettoyage, gonflant ainsi le prix final. Ce qui semblait être une bonne affaire à 99 $ se transforme alors en une facture de 250 $ ou plus.

Comment les repérer ?

Pour éviter de tomber dans le piège de ces arnaques, il est essentiel de savoir repérer les signes avant-coureurs. Voici quelques indices qui peuvent alerter les lecteurs :

- Propositions de prix trop bas : Si le prix affiché est bien en-dessous du tarif moyen pour ce type de service, il y a de fortes chances que quelque chose ne soit pas normal.

- Absence de nom d’entreprise : Les annonces ne mentionnent jamais de nom d’entreprise, de site web ou de numéro de licence. Les informations légales sont soit inexistantes, soit très vagues.

- Messages mal rédigé s : Les publications présentent souvent des erreurs grammaticales ou de syntaxe, ce qui peut indiquer une tentative de traduction automatique.

- Multiples commentaires de recommandation : On observe parfois plusieurs commentaires d’utilisateurs, souvent peu actifs sur Facebook, qui recommandent le service sans jamais entrer dans les détails.

- Contact uniquement par message privé : Si on vous incite à communiquer uniquement en message privé pour fixer un rendez-vous ou obtenir plus d’informations, cela peut indiquer un comportement suspect.

Que faire si vous repérez une arnaque ?

Si vous tombez sur une annonce suspecte ou si vous pensez avoir affaire à une arnaque, voici les actions à entreprendre :

Ne pas interagir : Évitez de contacter l’arnaqueur ou de partager vos informations personnelles. Cela pourrait vous exposer davantage.

Signaler la publication : Utilisez les outils de signalement de Facebook pour alerter les modérateurs de la page ou du groupe concerné.

Prévenir la communauté : Publiez un message d’avertissement sur le groupe ou la page où vous avez vu l’annonce. Vous pourrez ainsi informer d’autres utilisateurs de la possible arnaque et les inciter à rester vigilants.

Contacter les autorités locales : Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie, n’hésitez pas à rapporter l’incident aux autorités locales ou à un centre de protection des consommateurs.

Face à la montée des arnaques en ligne, il est important de faire preuve de prudence et de vigilance. Les services de nettoyage à prix cassés sur Facebook ne sont souvent qu’une façade pour attirer les victimes et leur soutirer plus d’argent.

Il est recommandé de ne jamais se laisser berner par des offres trop belles pour être vraies, et de toujours vérifier les informations de l’entreprise avant de s'engager. Point important, ces arnaqueurs feront tout pour paraître légitimes, allant parfois jusqu’à se déplacer et effectuer des travaux.