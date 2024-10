Des collations nutritives pour des élèves de la Beauce

Des élèves de trois écoles primaires de la Beauce peuvent profiter, depuis le début de l'année scolaire, de collations saines et nutritives pour passer une bonne journée dans leur établissement.

Cette initiative est rendue possible grâce à la campagne Bedon rempli, cerveau garni que mène, pour une 2e année, l'entreprise Interbois, de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Ainsi, chaque semaine un panier rempli de collations diversifiées et adaptées aux besoins énergétiques des petits écoliers, est livré à l’école Arc-En-Ciel de Saint-Odilon, l’école Saints Anges, de la localité du même nom, et l’école l’Envolée de Frampton.

La campagne satisfait le désir de Benoît Drouin, fondateur d’Interbois, qui au début des années 1990, souhaitait partager des valeurs familiales riches et redonner à la communauté. « Depuis le début, nous nous sommes engagés à avoir un impact positif à Saint-Odilon et dans les environs, comme le voulait mon père. Une des façons dont nous accomplissons cet engagement est avant tout en continuant de créer des emplois pour les habitants du village, mais également en soutenant l’éducation et le bien-être des générations futures », explique Marie-Ève Drouin, présidente et cheffe de la direction chez Interbois, au sujet de l'initiative.

C'est Bianca Audet, assistante administrative et responsable des opérations immobilières chez Interbois, qui est chargée de la distribution hebdomadaire des collations dans les trois écoles.

Au fil des prochains mois et tout au long de l’année scolaire, les élèves des écoles visées seront invités à participer à une foule d’activités en lien avec la campagne. Ils apprendront, entre autres, les étapes nécessaires pour garnir une boîte à lunch santé.

« Nous croyons fermement que les partenariats entre la communauté et l’école viennent soutenir les familles et les enfants dans leur réussite », appuie de son côté Maxime Lessard, directeur des écoles Arc En-Ciel et l’Envolée.

Si cette initiative est si importante pour l'entreprise, « c’est parce que tout le monde croit fermement que nourrir les esprits passe d’abord par nourrir le corps », de conclure Marie-Ève Drouin.