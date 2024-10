Une nouvelle identité visuelle pour la TROCCA

C’est devant plus de 80 membres et participants, réunis la semaine dernière à Saint-Isidore, pour l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, que la Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches (TROCCA) a dévoilé sa toute nouvelle identité visuelle.

Inspirée par une volonté de renouveau et ralliant expertise et engagement, cette nouvelle image affirme l’évolution du regroupement et sa volonté de mobiliser, représenter et accompagner ses membres. Ce nouveau logo met en lumière la diversité des groupes qui font partie de l’organisation, car ensemble, nous formons un grand tout, de plus en plus connu et reconnu.

Cette nouvelle identité visuelle est le reflet de la croissance et de l’adaptation à l’évolution du secteur communautaire. « Bien que notre apparence change, notre engagement envers la satisfaction des membres reste inchangé, de dire la directrice, Murielle Létourneau. La Trocca continuera de porter les valeurs fondamentales de l’autonomie, de la solidarité et du respect ainsi qu’à mobiliser, représenter et accompagner les groupes avec la même passion et détermination.»

Signalons que la Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches est l’interlocutrice privilégiée auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) en ce qui concerne le programme de soutien aux organismes communautaires.