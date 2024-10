La première Journée nationale de l'érable au Québec sera le 20 octobre

La toute première Journée nationale de l’érable sera célébrée le dimanche 20 octobre partout au Québec et pour l’occasion, les citoyens sont invités à se procurer des produits d’érables.

La loi 498 proclamant la Journée nationale de l’érable a été déposée à l’Assemblée nationale par Samuel Poulin en décembre 2023 « pour faire en sorte qu’on puisse parler de l’érable 12 mois par année. » Elle a été adoptée en mars dernier.

« L'érable était davantage associé au temps des sucres. Alors on parle de février, de mars, d'avril, mais on n'en parle pas suffisamment. Sans compter que c'est 13 000 producteurs acéricoles au Québec, c'est 73 % de la réserve mondiale de sirop d'érable (...), alors pour nous, il était très important de pouvoir le faire via une loi », a mentionné le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en conférence de presse ce lundi.

Tout comme le 12 août de chaque année avec la journée « J’achète, un livre québécois », le député propose que la Journée nationale de l’érable devienne une tradition pérenne, pour se procurer un produit de l’érable du Québec. « Que ce soit du sirop, de la crème glacée ou des noix à saveur d’érable, il s’agit d’un geste symbolique et d’une occasion pour supporter l’acériculture et nos commerçants locaux. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons obtenir un impact important pour cette industrie et ses artisans, et ce en dehors de la traditionnelle période des sucres », a souligné Samuel Poulin.

« La journée de l’érable permet non seulement de consolider l'importance économique et culturelle de l'érable, mais permet également de reconnaître et mettre de l'avant le savoir-faire de nos transformateurs et producteurs d'ici, qui travaillent chaque jour pour offrir un produit authentique de qualité et le faire rayonner sur la scène internationale », a indiqué Laurence Ryan, conseillère principale en stratégie et communication du Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

En ce sens, plusieurs commerçants mettront de l’avant les produits à l’érable pour cette journée du 20 octobre.

Soutenir une industrie essentielle en Beauce

Serge Dubois, administrateur au Conseil de l’industrie de l’érable et transformateur d’érable, se réjouit notamment des retombées engendrées par l’exportation du sirop d’érable qui s’en va dans 60 pays à travers le monde. « Je me plais à dire que ça a des retombés dans tous les rangs, dans les petits villages, dans la communauté rurale », a-t-il précisé avec fierté.

Au cours de la dernière année, les producteurs acéricoles de la Beauce ont produit 26 millions de livres de sirop d’érable, pour une valeur de près de 100 millions de dollars. « Pour vous donner une idée de ce que ça représente, 26 millions de livres c’est l’équivalent de 17 millions de cannes de sirop d’érable. Avec ça on peut remplir huit fois la piscine du complexe sportif de Saint-Georges », a précisé Francis Roy, président des producteurs acéricoles de la Beauce. « La production de sirop d’érable au Québec c’est bien plus qu’une tradition, c’est un morceau de notre patrimoine. L’acériculture ça fait vivre des villages et ça protège la biodiversité. »