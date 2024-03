Journée nationale de l’érable: Samuel Poulin se réjouit de l'avancée du projet de loi

Le projet de loi numéro 498 visant à faire naître la Journée nationale de l’érable au Québec, qui aurait lieu chaque troisième dimanche d’octobre, va bon train.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et initiateur de cette démarche, a présenté un discours très enthousiaste au Salon Bleu de l’Assemblée nationale ce mardi.

« Nous avons franchi l’adoption de principe de cette loi, l’étude en commission parlementaire, la prise en considération et il nous reste l’adoption finale de ce projet de loi », a-t-il souligné.

L’objectif de ce projet de loi est de mettre plus en avant l’acériculture et la production de sirop d’érable. L’élu rappelle ainsi que le Québec compte 13 300 producteurs de sirop d’érable, ce qui représente 91 % de la production canadienne et 73 % de la production mondiale. « Il faut trouver une façon pour que le sirop d’érable ne soit pas seulement rattaché au temps des sucres. » Il aimerait notamment que les gens en consomment à l’année et que tous les immigrants puissent recevoir une canne à leur arrivée, comme mentionné par la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, en commission parlementaire.

Ce projet de loi vient ainsi rejoindre les enjeux patrimoniaux, culinaires et économiques au Québec.

Samuel Poulin a terminé en rendant hommage à une municipalité de sa circonscription: Saint-Robert-Bellarmin. « C’est l’endroit au Québec où l’on trouve le plus d’entailles par habitant! » Il a précisé que 49 % de la production de sirop d’érable provient de Chaudière-Appalaches et a mentionné le travail d'ambassadeur de son collègue beauceron, Luc Provençal.