« L’entraide en santé mentale, c’est pas fou!»: découvrez les services du Murmure

Le groupe d'entraide Murmure se joint à un mouvement québécois visant à célébrer la 12e Journée de l’Alternative en santé mentale le 10 octobre.

À Beauceville, Le Murmure invite les citoyens à venir découvrir à quel point « l’entraide en santé mentale, c’est pas fou!» aujourd'hui mardi 8 et demain mercredi 9 octobre. Les portes de l'organisme seront ouvertes de 9h à 12h et de 13 à 15h. Les locaux sont situés au 620 A Place Beauceville.

« Depuis un an, que nous sommes dans nos nouveaux locaux, à Place Beauceville. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ce lieu d’accueil à la population de la MRC Beauce Centre. Briser l’isolement, développer des liens, prendre confiance en soi, apporter de l’aide et vivre de l’entraide, c’est notre quotidien, ici », a souligné Kim Morin, intervenante. « Il y a cependant du travail à faire pour combattre les jugements qu’ont encore certaines personnes envers ceux et celles qui ont ou ont eu des problèmes de santé mentale. On encourage les gens à prendre le temps de s’informer et de venir à notre rencontre pour en discuter. »

Cette année, les membres du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) soulignent cette journée sous le thème « L’entraide en santé mentale, c’est loin d’être fou! ». Ainsi, plus d’une trentaine de groupes communautaires tiendront des événements publics le jour J.