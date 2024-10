Le Collectif en développement social dévoile sa nouvelle image

Le tout premier Grand Rendez-Vous du Collectif en développement social de la Nouvelle-Beauce se déroulait ce mardi 8 octobre au Centre Caztel de Sainte-Marie, en présence d’une cinquantaine de partenaires.

L’organisation a profité de cette opportunité pour dévoiler son identité visuelle, établie en collaboration avec l’Agence Well. Le logo met en scène une nuée d’oiseaux, où le plus grand soutient le plus petit pour créer un mouvement de solidarité qui se multiplie au sein du groupe. L’image représente l’harmonie, la fluidité et la coordination d’individus qui s’adaptent ensemble pour aller plus loin.

En ce sens, le nouveau slogan définit également à merveille ce que représente le Collectif, soit un multiplicateur de solidarité. Ce slogan désigne l'action d'accroître les liens d’unité et de soutien entre les humains, tout en augmentant leur valeur et leur impact.

La nouvelle image, le slogan et le logo sont notamment mis en valeur sur le tout nouveau site Internet. La plateforme explique en détails les priorités d’action, l’historique, et la structure du Collectif. On y retrouve aussi des exemples de projets réalisés en Nouvelle-Beauce.

Rappelons que c'est en 2018 que le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce a mandaté la Table de développement social pour assurer la gestion du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). Au cours des années suivantes, plusieurs événements ont toutefois compliqué la mobilisation, dont les inondations, la pandémie et le départ de la personne à la coordination.

Une démarche de réflexion sur le modèle de gouvernance s’est donc amorcée en 2021 avec Communagir. L’objectif était de développer un système de leadership partagé générant davantage de cohérence entre les concertations et le milieu: d’où la naissance du Collectif en 2022. L’ensemble de cette démarche a été rendue possible par le financement de la Fondation Lucie et André Chagnon.