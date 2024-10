Des aînés actifs grâce au programme Viactive de l'ABBS

Viactive célèbre ses 35 ans cette année et à l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) on peut dire que ça bouge!

Ce programme est régi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) afin de faire bouger les hommes et les femmes de 50 ans et plus.

L’ABBS propose ce service gratuitement dans plusieurs résidences et municipalités (Manoir du quartier, l’Oiseau bleu, Saint-Théophile, Saint-Éphrem, Saint-René, La Guadeloupe, Saint-Georges, Saint-Martin, Notre-Dame-des-Pins, Manoir de la Roselière, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Benoît-Labre, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Côme-Linière …). Il y a 24 groupes répartis dans la MRC Beauce-Sartigan, ce qui représente 45 animateurs bénévoles à l'ABBS.

Des séances adaptées

Chaque séance dure environ une heure. Une pensée du jour, un échauffement, le cœur de la séance soit une routine d’une durée de 25 à 35 minutes et on termine par un jeu de mémoire. L’animateur est devant le groupe afin que les participants puissent le suivre à leur rythme et surtout selon leurs capacités.

Il est important de noter que tous les exercices ont été approuvés par des kinésiologues et des spécialistes de l’activité physique, ils sont donc sécuritaires pour la clientèle visée.

Cette année, l’ABBS a équipé ses groupes Viactive de matériel électronique (tablette et haut-parleur Bluetooth) afin de faciliter le travail des animateurs.

En plus d’offrir des activités physiques, Viactive permet aux gens de se retrouver, de socialiser et de rencontrer de nouvelles personnes. Très souvent les participants arrivent plus tôt afin d’avoir le temps de jaser entre eux. Grouille ou rouille résume, le bien vieillir chez nous.

Recruter des bénévoles

Le recrutement des bénévoles est le cœur de la réussite pour l’ABBS. Tous ces gens bougent et demeurent motivés grâce à l’investissement de ses 45 bénévoles. Les animateurs sont des retraités ou des gens qui travaillent encore et ont à cœur de motiver leur entourage à bouger et à conserver leurs cœurs d’enfant.

Être bénévole consiste à offrir environ deux heures par semaine adaptées à la journée de son choix. La formation, le matériel, le suivi et l’encadrement sont assurés par la responsable de la promotion de la santé. Notons que les bénévoles bénéficient de plusieurs avantages, notamment d’une assurance responsabilité.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet ici ou au 418-228-0007.