Célébrons la Journée nationale de l'érable

Ce dimanche 20 octobre 2024 marque la toute première célébration de la Journée nationale de l’érable.

Il en sera ainsi annuellement chaque troisième dimanche d’octobre, tel que proclamé par le gouvernement du Québec en mars 2024. Elle est une initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La Journée nationale de l’érable, c’est quoi? C’est la célébration d’une tradition ancrée depuis plus d’un siècle dans notre culture et un hommage au travail de 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et nous offrir un produit emblématique au goût unique. Mais, avant tout, c’est une bonne journée pour se sucrer le bec et encourager une production qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois!

Plus qu’un plaisir gustatif

D’un agent sucrant destiné aux crêpes, le sirop d’érable est maintenant de plus en plus connu pour ses attributs naturels, nutritionnels et fonctionnels. Le sirop d’érable contient 100 composés nutritifs, dont des vitamines, des minéraux, des polyphénols et des antioxydants. Il se décline en une palette de saveurs et de couleurs, du goût délicat au goût très robuste, en allant du doré au très foncé. Peu d’ingrédients peuvent se vanter d’être à la fois aussi délicieux et polyvalents que l’érable. De l’entrée au dessert, en passant par les hors-d’œuvre et les boissons, l’érable sous toutes ses formes se prête à une variété infinie de combinaisons.

Les connaissances sur la composition de l’érable, ses propriétés et ses effets sur la santé ne cessent de surprendre et les découvertes sont en constante évolution. Une récente découverte a d’ailleurs démontré que le remplacement du sucre raffiné par du sirop d’érable offrait d’importants bénéfices pour la santé, tels que la diminution de la graisse abdominale, un meilleur équilibre du sucre dans le sang et une baisse de la pression artérielle.

Les produits d’érable occupent une place importante dans la culture alimentaire québécoise et canadienne, mais aussi à l’échelon mondial. Partout, les chefs en quête de découvertes et de nouveaux produits intègrent l’érable dans leurs recettes. Au même titre que la Grèce a son huile d’olive, le Québec, lui, a son sirop d’érable!

L’acériculture : une activité rentable et durable

Le sirop d’érable est bien plus qu’un produit apprécié des Québécoises et des Québécois, c’est un or blond qui enrichit nos régions. Sa production et sa transformation créent des milliers d’emplois, contribuent à l’activité économique avec une filière « 100 % fabriqué au Québec » et permettent d’importantes entrées d’argent pour les gouvernements.

Saviez-vous que le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d’érable et 90 % de la production canadienne? Près de 85 % du sirop d’érable du Québec est exporté dans quelque 70 pays.

En plus d’être un important véhicule économique, l’acériculture est une activité durable. Les érablières sous production acéricole offrent des services écologiques évalués à 1,6 milliard de dollars par année. On y compte notamment la séquestration et le stockage de 744 000 tonnes métriques de carbone par année, équivalant aux émissions de 220 000 véhicules.

Les érablières du Québec sont des refuges pour la faune et la flore et maintiennent les couverts forestiers tout en composant la trame des paysages de nombreuses régions au Québec.

Célébrons notre or blond

Le 20 octobre 2024, c’est une bonne journée pour se sucrer le bec! Ce goût emblématique de la culture québécoise réveille en chacun des Québécois des souvenirs puissants et profonds. Plus encore, la consommation des produits d’érable protège la production et perpétue le savoir-faire ancestral des producteurs acéricoles d’ici.

À tous les adeptes de l’érable, que vous soyez consommateurs, producteurs, acheteurs, transformateurs, équipementiers, levons notre canne de sirop d’érable pour célébrer ce joyau de notre patrimoine et la Journée nationale de l’érable.

Source: erableduquebec.ca