Le Train des Fêtes s'arrêtera à Lac-Mégantic le 23 novembre

Cette année encore et pour une troisième fois, le Train des fêtes du Canadian Pacific s'arrêtera à Lac-Mégantic, dans le cadre de son parcours nord-américain.

Il sera dans la capitale du granit le samedi 23 novembre, de midi à 12 h 30. Les wagons décorés seront visibles sur la rue Cartier, entre la rue Lasalle et la rue Lemieux afin de réjouir petits et grands, en prévision des fêtes de Noël à venir. Lors de l'arrêt, les spectateurs auront droit à une prestation musicale de James Barker Band et Clerel.

Ce train traverse le pays pour mettre de la magie dans le coeur des Canadiens et amasser des dons pour les banques alimentaires des collectivités qu'ils traversent.

Le Train des fêtes s'en va vers l'Ouest canadien et devrait faire son dernier arrêt le 20 décembre.