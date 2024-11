Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles pour sa 39e campagne en Beauce

Alors qu’Opération Nez rouge se prépare à lancer sa 39e édition dans la région de la Beauce et des Etchemins, l’organisation locale met un point d’honneur sur un appel massif aux bénévoles pour répondre à la demande croissante cette année.

Avec l’objectif d’assurer la sécurité des routes et de faciliter les retours à domicile des fêtards durant la période des Fêtes, Opération Nez rouge espère mobiliser un nombre encore plus important de volontaires, tant pour les équipes de raccompagnement que pour les postes en centrale.

« Comme nous le savons, Opération Nez rouge est, depuis 1984, un modèle d’implication communautaire qui soutient la jeunesse et le sport. En tant que policier, quand on fait des barrages et qu’on voit des bénévoles avec des gens installés à côté, cela signifie qu’ils ont pris la bonne décision et qu’ils sont assis à la bonne place », a expliqué Alexandre Perreault, capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges.

Les besoins sont particulièrement importants dans certains secteurs comme les Etchemins, où le nombre de bénévoles a baissé ces dernières années. La couverture de ce territoire nécessite pourtant entre trois et cinq équipes par soirée.

« Nous avons des gros besoins, en particulier dans les Etchemins. Ce secteur est encore un secteur névralgique pour nous. Depuis quelques années, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles sur ce territoire », a détaillé Steeve Labbé, coordinateur Opération Nez Rouge Beauce-Etchemin.

L’organisation invite ainsi les citoyens et les groupes communautaires ou sportifs à se joindre à eux pour offrir ce service essentiel. Pour ceux intéressés, des formations et des options de bénévolat en centrale, notamment pour des tâches de répartition et d’informatique, sont également disponibles.

Modalités et avantages pour les bénévoles

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur le site d’Opération Nez rouge, en choisissant la région Beauce-Etchemins. Il est recommandé de compléter le processus d’inscription au moins trois jours avant la date de participation souhaitée pour simplifier la gestion et l’organisation des équipes de raccompagnement. En guise de reconnaissance, des concours pour des prix attrayants sont ouverts aux bénévoles inscrits, dont des billets pour un match des Canadiens et un voyage au Club Med.

Opération Nez rouge Beauce-Etchemin invite également les entreprises locales à contribuer en fournissant des équipes pour des « soirées désignées ». Cela permet non seulement d’aider l’organisation, mais également de renforcer la visibilité de l’entreprise dans la communauté.

« Les organisations intéressées pourront nous contacter et fournir trois équipes de trois personnes pour une ou plusieurs soirées. Dès lors, nos téléphonistes répondront : “Opération Nez rouge, soirée [nom de l’organisation], bonsoir” », a ajouté Steeve Labbé.

Les bénévoles d’Opération Nez rouge se déploieront à partir de trois centrales de la région : à la polyvalente Saint-Georges pour le secteur Chaudière, à l’école Monseigneur-Feuilleteau pour Beauce-Nord, et à l’école Notre-Dame à Lac-Etchemin pour le secteur des Etchemins.

Avec 14 soirées de service prévues jusqu’au 31 décembre, l’organisation espère mobiliser un large réseau de volontaires pour faire de cette édition un succès et assurer des retours sécuritaires à domicile tout au long de la saison des Fêtes.

Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire comme bénévole, rendez-vous sur le site d’Opération Nez rouge.