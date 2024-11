Plusieurs prix remis lors de la 3e Nuit de l’intégration et du talent

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui s'est tenue du 4 au 10 novembre, le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF) a organisé sa troisième édition de la Nuit de l’intégration et du talent, en collaboration avec les organismes Liaison Femmes immigrantes Chaudière-Appalaches, Lien-Partage et le Cercle des fermières de Sainte-Marie, le samedi 9 novembre, au Centre récréatif de Sainte-Marie.

Plus d’une centaine de familles issues de plusieurs pays dont le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, l’Ile-Maurice, La République Démocratique du Congo, Madagascar, la Colombie, le Liban, la Tunisie, le Canada etc. ont pris part à cet évènement dont la marraine était Léa Kaba, originaire du Gabon et enseignante au Cégep de Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Cette activité visait, non seulement, à découvrir les cultures d’ici et d’ailleurs, mais aussi à créer un espace de réseautage et de promotion des talents tout en soulignant l’implication de quelques personnes qui se démarquent par leur ouverture à la diversité culturelle et au vivre-ensemble.

Après la visite du local du Cercle des fermières qui a permis aux participants de bénéficier d’un atelier de tricotage et de tissage, les participants ont eu droit à un souper interculturel assuré par Maria Razo cuisine mexicaine et à une série d’activités dont un concours de poésie sur la thématique « Le Québec en commun », des prestations musicales orchestrées par Uriel Esnault, originaire du Gabon et le groupe La Mifa, originaire de L’Île-Maurice, un défilé de mode qui mettait en vedette des tenues internationales, la remise de distinctions le tout conclu par une soirée dansante.

Promouvoir la langue française

Les membres du jury composé de Jean-Marc Labbé, président du Club Richelieu de Sainte-Marie, Karell Blais et Hope Ibyimanishaka, toutes deux entrepreneures ont sélectionné trois finalistes au concours de poésie visant à promouvoir la langue française. Leur choix a ainsi été porté sur Grâce Oulai, originaire de la Côte-d’Ivoire, suivie de Chantal El Helou, originaire du Liban et Sabrina, originaire de Madagascar.

Ces trois candidates ont produit une belle performance selon les membres du jury. En marge de ce concours, un poème écrit par l’écrivain Esse Daouda Achille a été présenté par Karell Blais, présidente du jury et remis gracieusement à l’organisme CAPIF.

Plusieurs prix ont été remis ce soir-là:

- Prix ambassadeur de la diversité et du vivre-ensemble, décerné à Marco Côté, conseiller municipal à la Ville de Sainte-Marie et Attaché politique de Martine Biron, Ministre des relations internationales, de la Francophonie et de la condition féminine qui a été président d’honneur du Festi-cultures, édition 2024. « Cette reconnaissance me va droit au cœur et je vais continuer à faire en sorte que la Beauce soit une belle et grande famille multiculturelle », a affirmé le récipiendaire.

- Prix ambassadrice de la diversité et du vivre-ensemble, décerné à Aline Carrier, anciennement directrice du programme en enseignement des arts de l’Université Laval (2022-2023) et détient 40 ans en enseignement, dont 20 ans comme chargée de cours à l’Université Laval, en théâtre et en français. Elle a été également directrice du festival couleur du monde et la marraine du Festi-cultures, édition 2024.

- Prix talent en or, décerné à Johanne Grondin, dans la catégorie art visuel, membre du conseil d’administration du CAPIF et artiste professionnelle en art visuel qui a produit des œuvres artistiques pendant les éditions 2023 et 2024 du Festi-cultures.

Claude Hervé Kouassi reçoit un trophée de LFICA

Liaison Femme Immigrante Chaudière-Appalaches a remis un trophée à Claude Hervé Kouassi lors de la Nuit de l'intégration et du talent pour saluer son engagement exceptionnel en faveur de l’intégration des immigrants dans la région. À travers ses actions et son implication, il a contribué à renforcer les liens entre les communautés immigrantes et la société d’accueil. Son travail a permis de favoriser la reconnaissance et l’inclusion des personnes issues de l’immigration, tout en mettant en lumière leurs talents et leurs réussites. En lui décernant ce trophée, l’organisation a voulu souligner non seulement son rôle actif dans l’accompagnement et le soutien aux nouveaux arrivants, mais aussi son influence positive dans la valorisation de la diversité culturelle et de l’intégration professionnelle et sociale des immigrants en Chaudière-Appalaches.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une grande humilité que je reçois ce prix. Je ne m’y attendais pas. C’est vraiment une surprise et ça fait chaud au cœur de voir les efforts être reconnus et soutenus par la communauté. Merci à LFICA pour cette reconnaissance », a souligné le fondateur et directeur général du CAPIF.