La Guadeloupe: 29 nouvelles places en CPE inaugurées aux P'tits Griffons

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de l’agrandissement de l’installation Les P’tits Griffons à La Guadeloupe.

Grâce à cet investissement de 1 823 471,57$, entièrement financé par la Gouvernement du Québec, ce centre de la petite enfance (CPE) bénéficie désormais de 29 nouvelles places à contribution réduite à 9,10$.

« L‘accès à des places en service de garde en Beauce est au cœur de nos priorités. Depuis mon arrivée, nous avons annoncé de nouveaux chantiers et aujourd’hui nous livrons des projets concrets pour nos familles dans la région. Les 29 nouvelles places que nous inaugurons, aujourd’hui en Haute-Beauce, auront un impact important dans les prochaines années sur la qualité de vie des familles. Je veux saluer le professionnalisme des éducatrices qui œuvrent avec dévouement pour nos enfants », a ajouté Samuel Poulin.

Lors de l'inauguration, Audrey Cloutier, directrice générale du CPE, Cindy Tanguay, directrice adjointe et Joanie Mathieu, vice-présidente du conseil d'administration ont souligné leur fierté d'avoir accompli cette étape et ont rappelé l'importance d'un endroit épanouissant pour les enfants.

Cet agrandissement avait été annoncé par le député de Beauce-Sud en mars 2022 et a été officiellement mis en service le 26 août dernier. Désormais, l'établissement compte un total de 65 places, dont 15 poupons, 45 enfants multiâges et 10 enfants de 4 ans. Cinq à six personnes ont dû être ajoutées à l'équipe suite à ce changement, donc le CPE emploie désormais 14 éducatrices, une cuisinière, une agente de soutien pédagogique, une directrice adjointe.

Cet ajout, important pour la circonscription, vient bonifier les projets en cours à Saint-Prosper ainsi qu'à Notre-Dame-des-Pins où les travaux ont d'ailleurs commencé. « On souhaite, dans les prochaines semaines et les prochains mois, ouvrir 59 nouvelles places du côté de Notre-Dame-des-Pins, dans l'ancien presbytère (...) et 52 places qui seront ajoutés à Saint-Propser où on est en train de faire les plans et devis », a précisé le député.

Rappelons qu’au cours des deux dernières années, de nouveaux CPE ont également été inaugurés à Saint-Georges et à Saint-Honoré en fonction des actions du gouvernement du Québec.