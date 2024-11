Plus de 450 000$ amassés pour la Fondation Moisson Beauce

Le 24e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser la somme nette de 455 972$ au profit de la Fondation Moisson Beauce.

L'événement s'est tenu samedi le 9 novembre au Centre de congrès Le Georgesville et sous la présidence d’honneur de Peggy Duquet, présidente de Métal Duquet et de l'Atelier du Chef.

Cette soirée est l’occasion de rassembler de nombreux philanthropes pour soutenir la cause de l’insécurité alimentaire dans la région. C’est sous le thème « Fever Club » que la chanteuse Sylvie Desgrosseilliers, accompagnée de saxophone, trombone et trompette, a transporté plus de 300 convives dans une ambiance disco pour célébrer la bienveillance et la générosité de la communauté des gens d’affaires. Ce fut l’occasion également de souligner les 30 ans de la Banque alimentaire Moisson Beauce.

« La mobilisation de notre communauté d’affaires me touche profondément. Cette solidarité témoigne de l’engagement profond de notre région pour bâtir un avenir plus juste et assurer le levier nécessaire à Moisson Beauce pour que personne ne soit laissé pour compte face à l’insécurité alimentaire. Merci à tous les généreux donateurs, au comité organisateur ainsi qu’à l’équipe de Moisson Beauce », a souligné Peggy Duquet, présidente d’honneur.

« Quelle soirée riche en émotions ! Grâce à la générosité des partenaires financiers et des personnes présentes, nous serons en mesure d’assurer la stabilité de notre Banque alimentaire Moisson Beauce, et ainsi répondre à la très forte demande d’aide alimentaire. Un grand merci à Madame Peggy Duquet, présidente d’honneur, à notre réseau d’ambassadeurs ainsi qu’au comité organisateur, qui ont tous joué un rôle clé dans le succès de cette soirée », a déclaré Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

SUR LA PHOTO: Le comité organisateur avec Enrick Nadeau (Anne Paquet Design), Hélène Rodrigue (Fondation Moisson Beauce), Sabrina Nadeau (bénévole), Mélissa Gosselin (Raymond Chabot Grant Thornton), Audrey Cayouette (Rotobec), Anne Paquet (Anne Paquet Design), Lisa Faucher (Moisson Beauce), Marie Champagne (Moisson Beauce), Isabelle Lessard (Moisson Beauce), Annie Mclaughlin (Anne Paquet Design), Sylvie Labrosse (Sylvie Labrosse Événements-Design), Nicole Jacques (bénévole), Louise-Andrée Drouin (bénévole) et Alexandre Toulouse (La boîte).