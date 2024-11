Le Jour du souvenir à Saint-Georges en images

Ce lundi 11 novembre, la traditionnelle cérémonie du Jour du souvenir s'est tenue au monument militaire de la Place des Vétérans de Saint-Georges.

Malgré un temps pluvieux, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblés autour du monument pour la cérémonie.

Pour rappel, chaque 11 novembre, les Canadiens rendent hommage à ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour la paix et la liberté. Le Jour du souvenir, instauré après la Première Guerre mondiale, marque l’armistice signé en 1918, mettant fin aux hostilités en Europe.

Ce jour, aussi connu sous le nom de « Jour de l’Armistice », a progressivement évolué pour honorer les militaires de toutes les guerres et missions de paix auxquelles le Canada a participé.

Symbole de mémoire, ce jour est illustré par le coquelicot, inspiré du poème Au champ d’honneur du lieutenant-colonel John McCrae. Ce dernier est porté sur la poitrine des personnes présentes.

À 11 h, une minute de silence a été observée pour commémorer les sacrifices de ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés en service.

Plusieurs représentants politiques étaient sur place à cette occasion, à savoir le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, ainsi que les maires de Saint-Georges et de Beauceville, Claude Morin et François Veilleux.