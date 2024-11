Un message du souvenir transmis par un jeune amputé

En déposant ce lundi une couronne lors de la cérémonie commémorative du Jour du Souvenir qui a eu lieu à Saint-Georges, Zachary Genesse, a transmis le message du Souvenir de l’Association des Amputés de guerre.

Le Georgien, âgé de 22 ans, a une amputation congénitale à la jambe gauche. Il est un adhérent du Programme pour enfants amputés (Les Vainqueurs) de l’Association des Amputés de guerre. En tant que représentants et représentantes d’Opération héritage, Zachary et d’autres jeunes amputés «reprennent le flambeau» du Souvenir dans le but de rendre hommage aux vétérans et de commémorer les sacrifices de tous ceux qui ont servi.

Il y a plus de cent ans, l’association a été créée par des vétérans amputés revenant de la Première Guerre mondiale pour qu’ils puissent s’entraider et s’adapter à leur nouvelle réalité. Par la suite, ils ont accueilli les vétérans amputés de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, l’association continue d’aider les anciens combattants amputés et l’ensemble des personnes amputées, y compris les enfants.