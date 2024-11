Le Prix Hommage Guy-Corneau remis à l'organisme Partage au Masculin

C'est l’organisme Partage au Masculin, qui œuvre dans la région de Chaudière-Appalaches, qui reçoit cette année le Prix Hommage Guy-Corneau, décerné par le groupement Hommes Québec.

Fondé et dirigé par Guy Dubé de 1994 à 2023, cet organisme vient en aide aux hommes de 18 ans et plus, traversant une épreuve douloureuse, comme des difficultés de couple, une rupture amoureuse ou un deuil, ou bien en quête de développement personnel. Cela comprend aussi un service spécialisé pour les hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugale, ainsi que du suivi individuel et en groupes.

Des activités, comme des ateliers, des conférences et des cafés-discussions, sont également programmées. En moyenne, chaque année, les intervenants de Partage au Masculin réalisent plus de 4 000 interventions et reçoivent environ 750 demandes de suivis individuels, nombre qui a toutefois augmenté pour frôler les 1 000 l'an dernier.

L'organisation est installée dans neuf villes du territoire soit Saint-Georges, Lévis, Thetford Mines, Montmagny, Sainte-Marie, Lac-Etchemin, Saint-Gervais, Laurier-Station et Saint-Jean-Port-Joli. Ses services téléphoniques et en visioconférence sont aussi offerts à l’ensemble des hommes de Chaudière-Appalaches qui ne peuvent se déplacer.

Signalons que le Prix Hommage Guy-Corneau est remis annuellement par Hommes Québec à une personne — le lauréat 2024 est le chercheur, formateur, travailleur social, thérapeute et conférencier, Pierre L’Heureux, et un organisme ayant contribué au bien-être des hommes et de façon significative à la valorisation de la réalité masculine au sein de la société.

Ces deux récipiendaires recevront leur prix lors d’une cérémonie qui aura lieu au Manoir D’Youville à Châteauguay, ce samedi 16 novembre.