Saint-Joseph-de-Beauce inaugure les nouvelles installation de l'hôtel de ville

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a ouvert les portes de son hôtel de ville, fraîchement rénové, ce jeudi 14 novembre.

L’événement, organisé en présence du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, avait pour but de montrer les nouvelles installations aux habitants.

Lors de ce moment, les citoyens ont été invités à explorer les divers étages du bâtiment en compagnie des élus et des directeurs des services municipaux. Beaucoup ont été surpris par la modernité des nouveaux locaux.

Pour rappel, ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière de 1 983 800 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, allouée dans le cadre du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a salué le travail accompli : « Je félicite et remercie celles et ceux qui ont participé aux travaux d’envergure qui se sont déroulés au cours des derniers mois. Maintenant, nous avons le bonheur de découvrir de nouveaux locaux modernes qui répondent davantage aux besoins des Joseloises et Joselois. »

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, a également souligné l’histoire riche et variée de ce bâtiment, qui a abrité au fil des ans divers services publics et espaces communautaires, allant d’un cinéma et d’une salle de spectacle à un bureau de poste et une caserne de pompiers.

« Je suis fier d’avoir contribué à perdurer et à améliorer l’accès et la fonctionnalité de ce bâtiment afin d’améliorer les services aux citoyens, le tout en respectant la capacité financière des contribuables, comme le veut la mission de la ville », a-t-il déclaré.

Parmi les rénovations principales, on compte l’installation d’un monte-personne, le remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, la réfection des fondations, la reconstruction de l’entrée principale et divers travaux de drainage, plomberie et électricité.

À l'entrée, il était aussi possible de découvrir la dizaine de bureaux fermés et insonorisés, avec un tout nouvel accueil. Une nouvelle salle de conférence est désormais disponible et la salle du conseil a été complètement repensée pour accueillir près de 60 personnes.