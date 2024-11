Ordre du Mérite georgien: portrait de Richard Dulac

Voici le deuxième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Richard Dulac.

Originaire de Sainte-Marie, Richard Dulac est éducateur physique de formation. Possédant un baccalauréat d’enseignement en activité physique, celui-ci a fait le choix de consacrer 100% de ses énergies et plus de 38 ans de sa vie au développement du tennis en Beauce, plus précisément, à Saint-Georges.

Celui-ci a commencé le tennis à l’âge de 11 ans, en frappant des balles sur le terrain de tennis de son oncle. À 15 ans, il amorcera l’enseignement des rudiments de son sport favori dans les gymnases et les terrains extérieurs de la Beauce. Non seulement il donna des cours, mais il organisa ses tout premiers tournois sur le terrain familial.

Comme joueur de tennis, Richard a évolué au Club Montcalm, dans la ville de Québec et a participé aux Jeux du Québec dans les années 70 où il s’est classé 8e au Québec.

En 1987, ayant à son actif plusieurs participations à des compétitions provinciales et canadiennes, il débute son emploi chez Tennis Beauce (alors TRB Tennis Régional de Beauce). Pensant signer un contrat d’un an, il est toujours en poste, trente-huit ans plus tard!

Durant toutes ces années, Richard a fait preuve d’engagement digne de mention. Disponible, impliqué, il ne compte jamais ses heures. Tel un chef d’orchestre, il organise et coordonne des ligues pour les adultes, des cours pour les jeunes, des tournois locaux, provinciaux et nationaux et toutes les autres activités du club. Il entraîne des jeunes en plus de superviser l’équipe d’entraîneurs. Tout en assumant ses tâches de gestion, il se fait un devoir d’accompagner certains athlètes dans leurs parcours vers des niveaux supérieurs (championnats provinciaux, canadiens, universités américaines).

Soucieux du développement du club, il met aussi en place des partenariats stratégiques, visant à assurer la fréquentation et la pérennité du club à long terme. Qu’il s’agisse de partenariat avec les écoles primaires pour initier les tout-petits, avec le Service des loisirs de la Ville à titre d’organisme accrédité pour l’organisation de camps d’été pour les ados, ou avec le milieu de l’éducation par la création de programmes de sports-études, jamais il n’a cessé de croire et de déployer les efforts nécessaires pour le développement du sport et des sportifs de tout âge. En mettant l'accent sur les aspects famille et région, il parvient à attirer des personnes de l'extérieur de Saint-Georges : un solide coup !

Son parcours est notamment marqué par :

- la mise en place de l’École de tennis Richard Dulac

- l’implantation des programmes sports-études en tennis en Beauce (dans les polyvalentes de Saint-Georges et de Saint-Joseph et au cégep Beauce-Appalaches). Enfin! le cégep a une équipe en tennis!

- la formation de joueurs et joueuses beaucerons qui rayonnent sur les scènes locale, régionale, provinciale et nationale

- la contribution marquée au développement et au maintien de saines habitudes de vie chez les sportifs (amateurs et compétition).

Il importe de souligner que Richard a été présent à chaque étape de l’évolution du club et qu’il a contribué activement à son développement. En 2015, face à des installations vieillissantes, et afin d’en assurer sa pérennité, il a joué un rôle déterminant dans la cession des actifs du TRB à Ville de Saint-Georges. À ce moment, Tennis Beauce est créé et prendra en charge l’exploitation.

Fidèle à ses principes, Richard demeure actif sur toute la ligne autant dans la gestion du nouvel organisme que dans l’organisation des activités. Année après année, avec son équipe, il tient une vingtaine de tournois, la plupart étant d’envergure provinciale ou nationale. Mentionnons aussi le Gala annuel des Champions qui récompense les meilleurs joueurs en tennis, la Classique de Noël et les Olympiques juniors. Un Temple de la Renommée fut créé et l’an dernier, un nouvel événement a vu le jour : la 1re édition de l’Omnium beauceron, un tournoi de tennis ouvert à tous.

Richard Dulac est sans conteste l’une des figures emblématiques du tennis en Beauce. En consacrant sa carrière à l’enseignement du tennis et au développement des athlètes, il a transformé un simple club en une organisation de grande renommée et formé des champions. En endossant les rôles de gestionnaire, de professionnel de tennis, de motivateur et d’entraîneur pour tous, il a su créer, maintenir et développer un véritable engouement pour la pratique du tennis, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Plusieurs fois détenteur du prix Majeur Entraîneur du Gala du mérite sportif beauceron, il est membre de la Commission des entraîneurs de Tennis.

Sa passion pour le sport est contagieuse et inspirante. Il a façonné son époque de manière positive en montrant le chemin de l’accomplissement, du dépassement de soi et du succès. Avec une gamme de programmes dédiés aux juniors et aux adultes, l’avenir de Tennis Beauce et la relève en tennis sont assurés. L’été dernier, en reconnaissance de son impact inestimable à ce sport, Tennis Canada lui a décerné le Prix de reconnaissance, un honneur qui souligne des décennies de dévouement exceptionnel au développement du tennis dans la région, la province et au-delà.

Dans notre milieu, c’est grâce à Richard si le tennis est devenu un pilier essentiel pour développer des athlètes, soutenant aussi l’économie et le tourisme de notre ville et de notre région.

Richard Dulac, vous avez su transformer votre passion en métier et faire de votre travail une véritable vocation. Votre parcours et vos réalisations sont la preuve de votre engagement et de votre détermination sans limite. Au fil des décennies, vous avez su inspirer, guider et faire évoluer votre domaine. Bravo pour tout le travail accompli et bravo pour l’ensemble de vos contributions remarquables. Soyez le bienvenu à l’Ordre du Mérite georgien !