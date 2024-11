Ordre du Mérite georgien: portrait de Guy Dubé

Voici le quatrième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Guy Dubé.

Pendant trente ans, Guy Dubé s’est fait connaître dans notre communauté en tant que directeur de l’organisme Partage au Masculin, qu’il a lui-même fondé. À l’âge de 80 ans, il le quitte pour une retraite bien méritée, marquant la fin d’une carrière dévouée à cette cause.

Au tournant des années ’90, fortement préoccupé par le taux de suicide chez les hommes et l’absence de ressources, Guy Dubé amorce la mise sur pied d’un centre de ressources pour personnes en difficulté: Partage au Masculin. L’organisme voit le jour à une époque où il n’existe aucun service d’aide pour les hommes en difficulté à Saint-Georges, ni dans la région. Dès le départ, le fondateur rêve grand, il souhaite desservir les MRC de Beauce-Sartigan et des Etchemins. Il se donne l’objectif ambitieux d’en faire un organisme qui couvrira l’ensemble de Chaudière Appalaches.

À la tête de PAM, au jour un, c’est accompagné d’une table et d’une couple de chaises, que Guy Dubé accueille et écoute les premiers hommes qui ont le courage d’appeler pour demander de l’aide. Grâce à sa persévérance, à sa conviction et à l’infatigable leadership qui l’animent, d’abord des hommes de Saint-Georges, puis des environs, et enfin de tout Chaudière-Appalaches auront accès à ce nouveau service.

Pendant les 15 premières années d’existence, PAM a souffert d’un sous financement chronique. Afin de maintenir opérationnel l’organisme, le directeur Dubé a dû faire preuve d’un courage énorme et d’une grande imagination. Pour y arriver, l’aide du milieu a été essentielle, tant par l’implication de bénévoles que de membres des secteurs publics et privés. Au fil du temps, M. Dubé s’est entouré de centaines de personnes pour l’épauler dans sa mission afin de maintenir et développer cet organisme unique dans notre région.

Tirant des leçons de la pandémie et face au vaste territoire à couvrir, l’organisation s’est modernisée en se dotant de salles de domotique. Désormais, on peut rejoindre les hommes de tout le territoire pour des consultations, ateliers ou conférences. Pour l’année 2022-2023 seulement, l’organisme a ouvert 736 nouveaux dossiers et plus de 4300 rencontres individuelles ont eu lieu. Enfin, on note que le taux de suicide chez les hommes est à son plus bas depuis 1981.

Autre important défi fut relevé : celui de la viabilité financière qui est désormais obtenue grâce à un financement institutionnel récurrent et par la diversification des sources de revenus. Monsieur Dubé a quitté en laissant derrière lui un organisme en excellente santé financière, avec une équipe des plus dynamiques, un CA et une équipe terrain, qui a réussi à consolider sa place comme un partenaire majeur auprès du CISSS en ce qui a trait à la santé mentale des hommes et en prévention du suicide. Mission accomplie !

Aujourd’hui, PAM est solidement implanté partout en Chaudière Appalaches, avec 9 points de services. Signe de son implantation et de sa crédibilité, près de 40% des hommes qui fréquentent l’organisme y sont référés par le réseau de la santé et des services sociaux. L’organisme est présent à plus de 25 tables de concertation diverses, tant locales que régionales.

Parcours

Guy Dubé est originaire de la région du bas du fleuve. Il a étudié au Séminaire de Rimouski, au Collège de Matane et au Centre universitaire des Appalaches. Il est en couple avec Sylvie Rousseau. Ils ont deux fils et deux petits-enfants.

Monsieur Dubé est Beauceron depuis plus de quarante ans. Le Beauceron d’adoption fut, de tout temps, très impliqué au niveau communautaire.

Il a siégé à de nombreuses tables de concertation, a été membre du CA du centre local de développement Beauce-Sartigan pendant près de dix années et en été vice-président.

Homme de conviction, il est notamment engagé dans l’organisation politique provinciale, membre du CA du Taxibus de sa fondation jusqu’à aujourd’hui et a fait partie du Comité pour l’équité du financement des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches, dont les représentations ont amené un investissement de deux millions de dollars pour les organismes communautaires de la région. Il a aussi été membre du Comité de coordination national du Réseau Hommes Québec pendant plusieurs années, il en a aussi assumé la vice présidence. Il a siégé au CA de la Corporation communautaire de Beauce-Etchemin; ainsi qu’à celui de la Corporation de développement communautaire de Lévis.

En fondant l’organisme Partage au Masculin, et en le dirigeant aussi assidument, Guy Dubé a consacré son temps et 30 ans de sa vie à la santé des hommes de notre grande région ayant besoin d’aide en plus de s’impliquer entièrement auprès de dizaines d’autres instances locales et régionales.

Vous l’aurez compris, Guy Dubé est un grand passionné. Passionné de l’humain, de la photographie, de ses petits-enfants, des oiseaux, et… du bonheur !!!

M. Guy Dubé : pour vos valeurs, votre vision, votre travail acharné et votre foi dans la vie ; pour le souci de votre prochain, votre engagement à aider vos pairs et pour les passions partagées : grands mercis et soyez le bienvenu à l’Ordre du mérite georgien ! Et, surtout, bonne retraite !