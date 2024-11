L'organisme «Partage au Masculin» a reçu sa distinction nationale

C'est samedi que les responsables de l’organisme Partage au Masculin, dont son fondateur, sont allés chercher le Prix Hommage Guy-Corneau, qui leur a été décerné par le groupement Hommes Québec.

La cérémonie de remise a eu lieu au Manoir D’Youville à Châteauguay.

«Partage au Masculin, c’est une histoire et un mouvement de solidarité. Quand on a parti ça, on avait juste 800 $», a avoué candidement le fondateur de l'organisme, Guy Dubé, lors de son message de remerciements sur scène. «J’allais me présenter en expliquant qu’on voulait partir un organisme pour les hommes et je disais "Saviez-vous que la Beauce a l’un des taux de suicide les plus élevés au Québec?" Des hommes ont cru en nous, et ils nous ont offert des locaux abordables et le matériel qu’on avait besoin pour ouvrir l’organisme», a indiqué celui qui a dirigé le groupe pendant presque 30 ans.

Rappelons que Partage au Masculin vient en aide aux hommes de 18 ans et plus, traversant une épreuve douloureuse, comme des difficultés de couple, une rupture amoureuse ou un deuil, ou bien en quête de développement personnel. Cela comprend aussi un service spécialisé pour les hommes victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugale, ainsi que du suivi individuel et en groupes.

«Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe d’Homme Québec pour cette belle récompense, ainsi que tous les hommes qui, par leur courage et leur ouverture, ont accepté que nous les accompagnions dans leur cheminement», a signalé de son côté le directeur général actuel, Jean-Michaël Dubé-Rousseau.

Avec seulement une table, deux chaises et un mois de loyer payé au moment de sa fondation en 1994, cet organisme régional est aujourd'hui installé dans neuf villes du territoire de Chaudière-Appalaches soit Saint-Georges, Lévis, Thetford Mines, Montmagny, Sainte-Marie, Lac-Etchemin, Saint-Gervais, Laurier-Station et Saint-Jean-Port-Joli. Ses services téléphoniques et en visioconférence sont aussi offerts à l’ensemble des hommes de Chaudière-Appalaches qui ne peuvent se déplacer. Plus de 1 000 hommes vont y chercher de l'aide annuellement.

Signalons que le Prix Hommage Guy-Corneau est remis annuellement par Hommes Québec à une personne — le lauréat 2024 est le chercheur, formateur, travailleur social, thérapeute et conférencier, Pierre L’Heureux, et à un organisme ayant contribué au bien-être des hommes et de façon significative à la valorisation de la réalité masculine au sein de la société. Le choix 2024 s'est porté sur Partage au Masculin.