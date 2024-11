Lancement de la campagne « Touche pas à nos droits ! »

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé son intention de déclencher une grève nationale ce vendredi 15 novembre à 00 h 01 (HE). Postes Canada cessera ses activités pendant une grève nationale, ce qui touchera les entreprises et des millions de personnes au pays. Il y aura des retards en raison de la grève. Le ...