La Maison des jeunes Beauce-Sartigan enfin inaugurée!

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et toute son équipe ont procédé à l'inauguration officielle de leur siège social fraîchement rénové.

L'événement a eu lieu ce lundi matin en présence de plusieurs donateurs.

Cela aura pris près de trois ans pour que ce projet de rénovation se concrétise, et ce, au bénéfice des jeunes qui sont environ 500 à fréquenter la MDJ à Saint-Georges chaque année.

Ce projet d'un montant total d'environ 550 000$ a permis notamment de :

- renforcer la structure soutenant le 2e et 3e étage;

- renouveler l’entièreté des planchers;

- refaire la majorité de l’électricité et de la tuyauterie du bâtiment;

- rénover les deux salles de toilettes mixtes, dont une adaptée pour les personnes en chaise roulante ;

- relocaliser et réaménager la cuisine;

- remplacer la porte d’entrée

- ajouter un bureau d’intervention pour l’équipe d’animation;

- adapter un bureau pour le service de travail de rue;

- ajouter plusieurs espaces de rangement;

- etc.

Grâce à cette réalisation, l'établissement pourra poursuivre ses activités, et voir même en améliorer certaines. La cuisine fraîchement rénovée permettra notamment de faire davantage d’ateliers de cuisine avec les jeunes et d’augmenter la fréquence des cuisines collectives/de rue.

Depuis peu, la MDJ a également mis en place les MIDIS ADOS. Ainsi, les locaux sont ouverts deux midis par semaine en offrant quelques menus à prix modiques pour les adolescent·e·s qui ont envie de sortir de l’école et se retrouver dans un endroit sécuritaire, le temps d’un diner.