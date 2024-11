Modernisation de la Maison des jeunes Beauce-Centre

Après plus de 27 ans d’existence, la Maison des jeunes de la MRC Robert Cliche change de nom et devient la Maison des jeunes Beauce-Centre.

La nouvelle image de marque a été dévoilée le 15 novembre lors d’un 5 à 7 festif à la maison des jeunes de Saint-Odilon-de-Cranbourne. L'établissement souhaite ainsi mieux se faire connaître de la population de son territoire, particulièrement auprès des jeunes et de leurs parents.

« Ici, c’est une deuxième maison pour nos jeunes! On voulait insuffler une nouvelle énergie auprès des jeunes avec une nouvelle image qui allait leur parler et nous aider à mieux nous faire connaître de la population. Encore en 2024, les maisons des jeunes sont indispensables parce que tous nos intervenants et intervenantes jouent un rôle déterminant dans la vie de nos jeunes, que ce soit pour les écouter, pour les aider ou pour les divertir ! », a déclaré Véronique Gilbert, directrice générale de la Maison des jeunes Beauce-Centre.

Encore aujourd’hui, les jeunes ressentent le besoin de se retrouver et de se rassembler dans un lieu à leur image. Avec son équipe de neuf intervenants, la Maison des jeunes Beauce-Centre compte cinq points de service: à Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Victor, Tring Jonction, Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville.

La Maison des jeunes Beauce-Centre est un milieu de vie chaleureux, accueillant et sécuritaire accueillant les jeunes de 12 à 17 ans qui veulent se rassembler, s’impliquer et s’amuser. Les animateurs-intervenants sont des adultes qui ont une place importante dans la vie des jeunes parce qu’ils les accompagnent dans ce qu’ils vivent au quotidien. Les interventions auprès des jeunes sont axées sur l’écoute, la relation d’aide, l’accompagnement et le référencement en cas de besoin.