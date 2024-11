Le Cardiothon mise sur une nouvelle expérience pour son édition 2025

Le Cardiothon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, événement de solidarité important dans la Beauce, sera de retour pour sa 12e édition le 15 mars prochain.

Cet événement sportif, qui mobilise chaque année des entreprises et citoyens de la Beauce, s’installe pour la première fois au Complexe multisport de la Polyvalente Saint-Georges.

Sous la présidence d’honneur de Jean-Stéphane Bourque, PDG d’Ébénisterie Chambois, le Cardiothon vise à collecter 300 000 $ pour financer les programmes de prévention et de réadaptation du Pavillon du cœur.

Un objectif ambitieux, mais essentiel selon l'homme d'affaire : « Je suis très heureux d’agir à titre de président d’honneur pour ce 12e Cardiothon! Ayant ma propre santé à cœur, mais également celle de mes employés et de ma communauté, Je crois que l’activité physique et de saines habitudes de vie peuvent faire toute la différence dans la prévention des maladies chroniques. Cet événement est un tremplin parfait vers cela et c’est aussi une façon de s’assurer l’accès à des services de prévention ou de réadaptation le jour où on en aura besoin. »

Pour l'édition 2025, les organisateurs ont mis la barre très, notamment en proposant plusieurs nouveautés. En effet, un nouveau défi physique sera mis en place avec un circuit d'entraînement afin de répondre à la demande des personnes souhaitant se dépasser autrement que sur un vélo.

Aussi, cette année, les personnes n'auront plus besoin de participer par l'intermédiaire de leur entreprise. L'événement est désormais ouvert à tous en inscription individuelle. Les frais d'inscriptions (180$) seront fait sous forme de dons.

Par ailleurs, l'organisation a fait savoir qu'il y aurait cette année encore plus de conférences autour de l'événement. La première étant celle de Pierre Lavoie, qui se déroulera le 11 février. Plusieurs autres s'ajouterons le jour de l'événement.

Enfin, le Cardiothon a décidé, pour la première fois de son histoire, de remercier les participants ayant amassés le plus de dons avec différents prix. Chaque prix seront associés à des paliers de collectes allant de 250 $ à 1 000 $.

« Cette année, nous ajoutons plusieurs nouveautés pour renouveler l’expérience du participant. Le changement de lieu ouvre de nouvelles possibilités qui feront assurément une différence dans leur expérience. (...) C’est certain que cette année nos participants seront en mouvement! », a mentionné Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation et du Pavillon.

Comme chaque année, les fonds amassés permettront à la Fondation de soutenir sept programmes essentiels, aidant près de 2 000 personnes chaque année.

« L’impact de cet événement pour notre communauté est très grand! En sachant que les maladies chroniques représentent 74 % des causes de décès chaque année, la prévention est les services offerts aux Pavillon sont très importants. Pour soutenir la cause, nous pouvons compter sur nos partenaires, entre autres : Canam, Desjardins, Ébénisterie Chambois, Garaga, Manac, Mirage et Samuel Poulin député Beauce-Sud. Merci à eux », a ajouté Marcel Létourneau, vice-président de la Fondation.

Comment participer

Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site officiel cardiothon.ca ou contacter directement la Fondation. L’événement est également une opportunité pour les entreprises de devenir partenaires ou de former des équipes.