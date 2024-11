La Fondation Santé Beauce-Etchemin relance son arbre de Noël 

La Fondation Santé Beauce-Etchemin illumine l’espoir pour la santé avec son arbre de Noël

Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Santé Beauce-Etchemin invite la population à participer à sa campagne d’illumination de l’arbre de Noël, une tradition qui symbolise l’espoir et la générosité.

Ainsi, chacun peut contribuer en achetant des lumières pour l’arbre situé devant l’hôpital de Saint-Georges, et ce, jusqu’au temps des Fêtes.

Les lumières, offertes à partir de 5 $, permettent à chacun de choisir l’éclat qu’il souhaite apporter à cet arbre symbolique. Cette année, une nouvelle option est disponible: les donateurs peuvent dédier leur lumière à une personne chère, qui recevra un message d’espoir.

L’illumination officielle de l’arbre aura lieu le 18 décembre à 18 h et restera visible usqu’au 6 janvier, marquant un moment de solidarité et de soutien envers les patients, les familles et le personnel soignant. Ce jour-là, petits et grands seront invités à assister à cet événement festif où ils pourront également profiter d'un manège pour enfants et une prestation de la chorale Les Rossignols.

Pour participer et acheter des lumières, rendez-vous sur le site web de la Fondation.