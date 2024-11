Régis Drouin et Lisa-Marie Breton-Lebreux honorés à Saint-Prosper

Régis Drouin et Lisa-Marie Breton-Lebreux ont rejoint le mur des célébrités du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper ce samedi soir.

Devant leurs familles, le maire Alain Maheux a souligné leur implication respective dans le hockey de la région.

Lisa-Marie Breton-Lebreux a fait briller les couleurs des Stingers de l’Université Concordia, avec lesquels elle a remporté deux championnats canadiens. Pionnière dans la création de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), elle a également été intronisée au Temple de la renommée du sport de l’Université Concordia. Originaire de Saint-Zacharie, elle a joué un rôle majeur dans le développement du hockey féminin et dans l’évolution de ce sport au fil des années.

Sa famille lui avait préparé un petit discours pour lui témoigner leur fierté et leur affection. « Nous nous sommes rappelé que ta carrière a surement commencé sur la 9e avenue en compagnie de tes cousins et amies. Tu étais tellement douée, il n'était pas question d'abandonner. (...) Les efforts, la ténacité et la passion t'ont mené au sommet. »

Pour sa part Régis Drouin est natif de Saint-Prosper et a connu une carrière marquée par de nombreux succès avec plusieurs équipes championnes, notamment dans la Ligue junior, la Ligue de Beauce et la CARHA. Champion marqueur en 1976, il a également remporté le prestigieux tournoi mondial de hockey familial en 1988. M. Drouin est une véritable icône à Saint-Prosper et a inspiré de nombreux jeunes joueurs au cours des ans.

Finalement, les deux célébrités sportives ont procédé à la mise au jeu protocolaire du match opposant les Hunters aux Giovannina de Sainte-Marie.