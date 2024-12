Opération Nez rouge: une première fin de semaine challengée par la technologie

Les membres de l’Organisation de Beauce-Etchemins de l'Opération Nez rouge ont dû faire face à une multitude de problèmes technologiques et téléphoniques pour leur première fin de semaine de l'année.

Un défi qui a permis de tester l’efficacité de l’organisation et de l'améliorer.

Ceci étant dit, les équipes de la région ont tout de même pu effectuer 34 raccompagnements sur les deux soirs, soit presque le même nombre que l'an dernier, mais avec moitié moins de bénévoles.

Besoin de bénévoles

Dès la prochaine fin de semaine, la confirmation de plusieurs sociaux des fêtes sur tout le territoire, sont le gage de soirées forts occupées, et ce, tout particulièrement ce samedi aux alentours de Saint-Georges et de Sainte-Marie. La participation d’un nombre accru et substantiel de bénévoles est donc primordial.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par internet au www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisation à [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Il est aussi possible de se rendre directement à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Il reste encore 12 soirées de services tout au long du mois de décembre, dont vendredi et samedi prochains, les 6 et 7 décembre.

Utiliser les services

Opération Nez rouge est joignable les soirs de services à compter de 21 h en composant les numéros suivant:

- Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges): 418-227-0808;

- Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur-Feuiltault Ste Marie): 418-387-6444;

- Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin): 418-625-3000.