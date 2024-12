Un guide pour des Fêtes écoresponsables

RECYC-QUÉBEC, la société d'État de référence en termes de récupération et de valorisation des matières résiduelles, vient de dévoiler son tout nouveau guide pratique pour un Noël écoresponsable. Ce guide gratuit, riche en conseils concrets et inspirants, vous accompagne pas à pas vers des fêtes de fin d'année plus durables.

En suivant les trucs et astuces proposés dans ce guide, vous découvrirez comment :

— Réduire le gaspillage alimentaire grâce à une planification minutieuse et des recettes créatives;

— Emballer vos cadeaux de manière originale et écologique en utilisant des matériaux recyclés ou réutilisables;

— Choisir un sapin de Noël durable et le valoriser après les fêtes;

— Décorer votre chez-soi avec des éléments naturels et des créations faites maison;

— Trier et récupérer vos déchets de manière efficace.

« Les fêtes de fin d'année sont une période de partage et de réjouissances. En adoptant quelques astuces simples, nous pouvons tous contribuer à rendre ces moments encore plus magiques, tout en préservant notre environnement pour les générations futures », souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Disponible en téléchargement gratuit sur le site Web de RECYC-QUÉBEC, ce guide est une invitation à célébrer un Noël plus vert et écoresponsable, un petit geste à la fois!

De nouvelles habitudes à instaurer

À partir du 1er janvier 2025, la récupération simplifiée sera en vigueur. Dans une perspective de responsabilité élargie des producteurs (REP), RECYC-QUÉBEC a désigné Éco Entreprises Québec (ÉEQ) comme organisme de gestion désigné (OGD) pour élaborer, mettre en œuvre et financer le système modernisé de la collecte sélective.

C'est simple, contenants, emballages et imprimés, peu importe leurs numéros identifiés, vont dans le bac bleu de récupération. En cas de doute, l'application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC est là pour vous guider afin de bien trier vos matières.