Mobilisation à Saint-Georges : citoyens et nouveaux arrivants unis pour la francisation

Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées ce samedi 7 décembre à Saint-Georges pour protester contre la fermeture des classes de francisation dans les centres d’éducation aux adultes de la région Beauce-Etchemin.

Sous un grand soleil, mais par une température glaciale, la mobilisation a mêlé citoyens locaux et personnes immigrantes, unis pour dénoncer une décision qu’ils jugent « injuste » et « nuisible » à l’intégration.

Dès 11h, le Centre Sportif Lacroix-Dutil a vu affluer des manifestants de tous âges, certains portant les masques respiratoires marqués d’un X, d’autres brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Pas de francisation = Pas d'intégration » et « Contre le démantèlement de la francisation ».

La marche a débuté à 11h30 en direction du bureau de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, où plusieurs témoignages ont été partagés.

« Je vous remercie, vous les citoyens de venir dénoncer ce qu'il se passe et de manifester pour le maintien de la francisation dans nos centres d'éducation des adultes. J'aimerais saluer les personnes immigrantes qui sont parmi nous. On sait que vous avez fait d'énormes sacrifices pour venir ici travailler dans notre région », a lancé Éric Nadeau, enseignant en francisation.

« Le français, c'est une clé d'intégration pour vous, et depuis novembre dernier, cette clé n'existe plus pour vous. On est là aujourd'hui pour que vous puissiez continuer d'apprendre le français et continuer de vous intégrer dans notre communauté », a-t-il complété.

L'annonce du 5 décembre d'une nouvelle aide du Gouvernement du Québec de 10 M$ pour la francisation, dont la Beauce bénéficiera en partie l'année prochaine, est « une bonne nouvelle et un bon premier pas, qui reste nettement insuffisant pour faire face à la demande », selon les organisateurs.

Le maire de Saint-Éphrem, Carl Gilbert, s'est fait porte-parole du monde entrepreunarial de la Beauce en mettant l'accent sur l'importance de pouvoir faire apprendre le français aux travailleurs étrangers. « La francisation est une étape capitale pour intégrer tout nos travailleurs pour que ce soit plus facile pour vivre dans notre communauté. Ces employés ont besoin d'être francisés pour augmenter l'efficacité de toutes les entreprises de la Beauce », a-t-il expliqué devant la foule.

La manifestation s’est conclue par un retour au point de départ vers 13h, mais les organisateurs se disent déterminés à poursuivre leur combat dans les prochains mois si rien n'est annoncé.