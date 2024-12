Francisation: la Beauce recevra une part importante de la nouvelle enveloppe budgétaire

La Beauce recevra l'une des parts les plus importantes de la nouvelle enveloppe budgétaire de 10 M$ alloués pour la francisation, que vient d'annoncer le ministre de l'Immigration, de la Francisation, et de l'Intégration, Jean-François Roberge.

C'est ce que viennent de confirmer les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, dans un message courriel conjoint envoyé ce matin.

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin recevra une somme, dont le montant exact sera communiqué dans les prochains jours, pour offrir à des centaines d'élèves sur le territoire de nouveaux cours en francisation dès janvier prochain, et ce jusqu'au 31 mars 2025.

L’annonce des coupes de services en francisation, plus tôt cet automne, a créé une onde de choc, particulièrement dans la région, en raison du nombre élevé de travailleurs immigrants. Ainsi, au CSSBE, ils étaient 1 468 à faire leur rentrée cet automne pour suivre les cours.

«Cette fois, les budgets alloués devront être respectés. Depuis juin, je mentionne que notre capacité d'accueil est atteinte en Beauce. Nous ne pouvons faire l'économie de cette discussion. Aujourd'hui, nous avons dégagé de nouvelles sommes et nous venons donc ajouter des montants supplémentaires en Beauce pour répondre à la demande et offrir un service minimal pour les immigrants qui sont déjà sur le territoire. Nous pourrons donc desservir plusieurs centaines d'élèves et ceci vient donc répondre directement au souhait exprimé par les personnes issues de l'immigration. Parallèlement, nous avons de nombreuses demandes provenant de nombreuses organisations et nous devons respecter la capacité de payer de tous les Québécois», a déclaré Samuel Poulin.

«Mon collègue Samuel et moi sommes conscients des besoins en francisation. Le montant que recevra le CSS de la Beauce-Etchemin est le fruit des représentations qui ont été réalisées. Cependant, il est primordial de respecter notre capacité financière et que le CSS respecte le budget consenti pour le volet francisation», a signalé le député Provençal.