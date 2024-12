Opération Nez rouge Beauce-Etchemins manque de bénévoles

La fin de semaine a été bien occupée pour l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins puisque les 17 équipes ont réalisées 80 raccompagnements entre vendredi soir et samedi soir.

Une trentaine d'équipe auraient été nécessaires pour répondre à toutes les demandes en raison du grand nombres de partys d'entreprises qui étaient organisés cette fin de semaine. Ceci dit, l'organisation souligne l'implication des joueurs des équipes « Dragons » football qui ont apporté un support comme téléphonistes et à l’alimentation ainsi qu’aux joueurs des équipes Condors du CÉGEP Beauce-Appalaches qui sont responsables du raccompagnement tout particulièrement dans le Secteur de Beauce-Nord.

Notons également au passage que les membres du Comité de loisirs du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi leur bonne habitude annuelle en venant se joindre aux autres équipes de raccompagnateurs le 6 décembre.

Un bon nombre de sociaux des fêtes continue de s’annoncer et plusieurs centaines de personnes compteront sur Nez rouge, en particulier pour les Secteurs Chaudière et Beauce-Nord. Dont un party regroupant plus de 800 personnes à la polyvalente de St-Georges ce samedi 14 décembre. L'organisation espère donc que le nombre d’équipes sera suffisant pour répondre à ces demandes supplémentaires.

Besoin de bénévoles

Le rendez-vous est donné pour vendredi et samedi prochain, les 13 et 14 décembre pour le troisième tour de manège, et ce, dès 21 h.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par internet au www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisation à [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Il est aussi possible de se rendre directement à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Utiliser les services

Opération Nez rouge est joignable les soirs de services à compter de 21 h en composant les numéros suivant:

- Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges): 418-227-0808;

- Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur-Feuiltault Ste Marie): 418-387-6444;

- Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin): 418-625-3000.