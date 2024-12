Certains jouets font partie de la liste des « vilains » cette année

À l'approche de Noël, Santé Canada a lancé un message visant a inviter tous et chacun à être vigilants quant aux jouets qui se retrouvent entre les mains de jeunes enfants.

En effet, l'organisation diffuse régulièrement des rappels et avis de sécurité concernant des jouets et d'autres articles qui peuvent présenter des risques d'étouffement, de chute, de blessure, de brûlure ou d'ingestion. Il faut donc faire très attention à ce qui pourrait se retrouver entre leurs petites mains, surtout lorsque les enfants ont moins de 3 ans, puisqu’ils portent presque tous les objets à leur bouche.

Il est important d'être également méfiants lors d'achats en ligne, car il se peut que vous tombiez sur des produits de contrefaçon, mal étiquetés, qui ont été rappelés, dont la vente est interdite ou qui ne répondent pas aux normes canadiennes de sécurité.

Repérez les dangers pour les tout-petits

Santé Canada recommande donc de minimiser les risques potentiels en choisissant des jouets robustes et bien fabriqués qui comprennent les coordonnées du fabricant. Il est aussi essentiel de respecter les avertissements sur l’étiquette concernant l'âge recommandé. Les jouets destinés aux enfants plus vieux peuvent inclure des petites pièces ou présenter d'autres caractéristiques qui peuvent les rendre dangereux pour les plus petits.

Aussi, il vaut mieux éviter les cadeaux et les décorations qui contiennent des piles boutons, de petits aimants puissants (dont la vente est interdite au Canada) ou des perles gonflant dans l’eau. Ces objets peuvent facilement être confondus avec des bonbons, et s’ils sont avalés, peuvent entraîner des blessures très graves et même la mort.

En cas d'ingestion, une petite pile, communément appelée « pile bouton », peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en seulement deux heures. Il faut donc repérer les produits dans la maison qui en contiennent (montres, décorations, certains jouets, etc.), vérifier régulièrement les compartiments pour s'assurer que les enfants ne peuvent pas accéder aux piles, et s'assurer que les piles sont correctement installées par un adulte.

En ce qui concerne les jouets à enfourcher, il faut que ce soit adapté à l'âge, à la taille et aux capacités de l'enfant et que celui-ci ne l'utilise pas près des escaliers, des décorations ou des appareils qui pourraient tomber sur lui.

Enfin, mieux vaut rester vigilant avec les bijoux de fantaisie pour les enfants, car ils contiennent souvent du plomb ou du cadmium. Ces bijoux peuvent être dangereux s'ils sont mâchés, sucés ou avalés. Il faut donc toujours les garder hors de portée des jeunes enfants.

Santé Canada encourage la population à signaler un incident concernant un produit de consommation, dont les blessures sont liées aux jouets ou aux décorations.