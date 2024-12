C'est la guignolée du CPS Les Passerelles demain

C'est demain, samedi 14 décembre, que le centre de pédiatrie sociale de la région Beauce-Sartigan, Les Passerelles, tiendra sa dernière activité dans le cadre de sa guignolée annuelle 2024.

En effet, une collecte se déroulera durant la journée dans les rues de neuf municipalités de Beauce-Sartigan: La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Éphrem, Saint-Gédéon, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Ludger, et Saint-Martin, en plus de deux endroits à Saint-Georges, soit le stationnement de la Poutine d’Or (secteur Ouest) et l'épicerie Métro Laval-Veilleux. Plus de 65 bénévoles se mobiliseront pour recueillir les dons.

L’équipe du CPS, dont le rôle est de soutenir les enfants en situation de vulnérabilité, s’est fixé un objectif de 30 000 $ pour cette campagne.

Les dons en ligne sont aussi les bienvenus. Ils peuvent se faire directement sur le site du CPS Les Passerelles que l'on peut atteindre en cliquant ici.

Rappelons que depuis 2022, le CPS Les Passerelles offre des services aux enfants et adolescents qui se trouvent dans des situations caractérisées par des sources de stress toxiques telles que l’instabilité familiale, l’insécurité alimentaire ou financière, l’intimidation, la violence physique ou psychologique, l’immigration récente, les troubles du développement, l’isolement social, les problèmes de consommation ou de dépendance.