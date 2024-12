Cinq franchisés Tim Hortons remettent plus de 14 000 $ à Moisson Beauce

Alors que la période des Fêtes bat son plein, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins entame sa troisième fin de semaine de service avec une prévision d’achalandage record. Les soirées des 13 et 14 décembre sont traditionnellement parmi les plus animées de la saison, et l’organisation se prépare à doubler le nombre de transports déjà effectués ...